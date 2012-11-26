کتاب «پانصد سال تاریخ خوزستان» در کشور امارات رونمایی شد

"عبدالنبی قیم" فرهنگ نویس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوزستان دارای تاریخ و قدمتی کهن است که نوشتن در مورد تاریخ آن می تواند برای هر نویسنده ای جذاب باشد.

وی افزود: بر همین اساس کتاب «پانصد سال تاریخ خوزستان» بعد از اینکه با زبان فارسی منتشر و مورد استقبال قرار گرفت تصمیم گرفته شد که به زبان عربی نیز منتشر شود تا کشورهای همسایه نیز از تاریخ و قدمت استان خوزستان مطلع شوند.

قیم تصریح کرد: کتاب «پانصد سال تاریخ خوزستان» در مدت اخیر و بعد از ترجمه شدن به زبان عربی از سوی انتشارات مدارک به چاپ رسیده است و در نمایشگاه بین المللی کتاب شارقه کشور امارات رونمایی شد و هم اکنون برای در معرض فروش و بازید مراجعه کنندگان این نمایشگاه قرار گرفته است.



این فرهنگ نویس و محقق عنوان کرد: این کتاب که بررسی دقیقی از کتابهای قبلی منتشر شده در خصوص تاریخ خوزستان دارد در فصل اول به صورت کامل اقدام به بررسی نقاط ضعف و قوت سایر کتابها کرده و خواننده را در معرض یک قضاوت عادلانه در خصوص تاریخ استان خوزستان قرار می دهد.

وی عنوان کرد: بخش اصلی این کتاب بررسی وقایع استان خوزستان در تاریخ نهم هجری قمری است که ضمن بررسی حوادث این زمان، به قدرت رسیدن سید محمد مشعشع و سلسله مشعشعیان را به صورت خاص به خواننده معرفی می کند.



قیم عنوان کرد: احمد کسروی اولین کسی بود که کتابی مدون درباره تاریخ خوزستان به رشته تحریر درآورده بود. او اولین کسی بود که پژوهشی درباره مشعشعیان انجام داده از این رو هرکس که بخواهد درباره مشعشعیان مطالعه و پژوهشی انجام دهد و یا هر پژوهشگری که درصدد مطالعه و بررسی تاریخ خوزستان باشد، باید به کتاب کسروی مراجعه کند و از آن استفاده کند.



نویسنده کتاب «پانصد سال تاریخ خوزستان» گفت: در حقیقت همه تاریخ نویسان و پژوهشگران ایرانی، عرب و اروپایی به کتاب کسروی استناد کرده اند و از نوشته های آن بهره جسته اند. بسیاری از آنها بی آنکه به بررسی موضوع بپردازند، اظهار نظر کسروی را 100درصد در پژوهش خودآورده اند. از این رو اظهار نظر درباره کتاب کسروی و بیان کاستیها و همچنین ذکر نقاط قوت آن امری الزامی به نظر می رسید که در این کتاب به آن پرداخته شده است.