حوادث ویژه ترافیکی در کشور 496 مصدوم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، 131 حادثه ویژه رخ داده طی هفته گذشته منجر به اعزام 212 آمبولانس و بیش از 400 تکنسین اورژانس پیش بیمارستانی به محل حوادث شد.

براساس این گزارش، نیروهای امدادی اورژانس 115 پس از ارائه خدمات پزشکی به مصدومان، 496 نفر را برای دریافت مراقبت های تخصصی بیشتر به مراکز درمانی منتقل کردند.



برپایه این گزارش، مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور به هموطنان توصیه کرد: در صورت بروز تصادفاتی که منجر به آسیب های انسانی شده است با شماره ی اورژانس 115 تماس بگیرید. در صورت تماس با شماره 115 ،برای کمک به مصدوم یا بیمار شرح حال اولیه را به کارشناس مربوطه ارائه کنند.



این مرکز خاطرنشان کرده است: نشانی صحیح و دقیق، مسیر اورژانس 115 را کوتاه می کند. همچنین برای کاهش زمان حضور کارشناسان اورژانس 115 بر بالین بیمار، در اعلام نشانی محل حادثه یا منزل از علایم واضح و نشانه های مشخص در مسیر استفاده کنید ( مانند مسجد، چهارراه تابلو بزرگ مغازه ها یا ادارات).



مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور در ادامه تاکید کرد: در صحنه حادثه حتی المقدور مصدوم را جابجا نکنید مگر در صورت وجود خطر جدی و تهدید کننده مثل انفجار یا سقوط.