  1. ورزش
۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۵

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افشاگری یک مدیر عامل در مورد نشان شوالیه/ سه هزار دلار بده نشان بگیر!

افشاگری یک مدیر عامل در مورد نشان شوالیه/ سه هزار دلار بده نشان بگیر!

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: مدیر عامل یکی از تیم‌های لیگ برتری از دریافت پیشنهاد موسسه اینوا برای دریافت نشان شوالیه خبر داد و تاکید کرد به خاطر رقمی که این موسسه برای دادن چنین نشانی دریافت می کرد از پذیرش پیشنهاد آنها خودداری کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز تحقیقات و نوآورى مدیریت اروپا که یکى از شاخه‌هاى موسسه "اینووا" در بروکسل است در حالی نشانی تحت عنوان "شوالیه" را به مدیرعامل استقلال داده که قبل از این نیز با حضور نماینده‌اش در تهران نشان را به برخی مدیران اهدا کرده بود!

 این موسسه که فعالیتش را از سال 1995 آغاز کرده برای تشویق ایرانیان در زمینه‌های مختلف برای خلاقیت و نوآوری نشان "شوالیه" را به آنها اعطا کرده و برای اینکه بتواند خدمات بیشتری به مدیران علاقمند داشته باشد، دفتر نمایندگی اش را در تهران دایر کرد و از مدیران فعال خواسته بود تا برای کاندیدا شدن با این نمایندگی تماس بگیرند!

در مورد این موسسه گفته می شود افراد علاقمند می توانند با پرکردن فرم و ارسال مدارک خود، درخواست دریافت این نشان را داشته باشند که به گفته یک منبع مطلع این موسسه برای انجام مراحل کاری خود مبلغی را نیز دریافت می کند. با این حال موسسه فوق به برخی مدیران ایرانی در دفتر کارشان نشان شوالیه را اهدا کرد و نیازی به سفر آنها به اروپا هم نبوده است!
 
خبر دادن لقب شوالیه به علی فتح الله زاده در شرایطی چندین روز به یکی از سوژه های رسانه های ورزشی تبدیل شده بود که یکی از مدیران لیگ برتری در گفتگو با خبرنگار مهر زوایای جدیدی از دادن این نشان به مدیران را برملا کرد.
 
براساس اعلام این مدیر عامل، خردادماه سال گذشته وی نامه ای از موسسه اینووا دریافت کرده بود که طی آن از وی خواسته شد تا با ارسال مدارک و البته مبلغ 3 هزار دلار برای دریافت این نشان آماده شود که مدیر عامل مذکور از این کار خودداری کرده است.
 
این در حالی است که پس از مطرح شدن دریافت نشان شوالیه توسط علی فتح الله زاده، مدیران بسیاری در حوزه های مختلف برای دریافت این نشان دست به کار شده اند اما ظاهرا نمی دانند که باید برای این نشان مبلغی را پرداخت کنند!
کد مطلب 1752854

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