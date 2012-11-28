موزه ورزش در کرمانشاه بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه از بازگشایی موزه ورزش خبر داد و گفت: ضمن بهره برداری از این فضا به عنوان ساختمان اداری معاونت فرهنگی و امور جوانان فرصتی را یافتیم تا بار دیگر به پاس احترام و ارج نهادن به پهلوانی ها و جوانمردی های قهرمانان عرصه ورزشی استان، فضای موزه را برای بازدید عموم مردم به ویژه جوانان مهیا و بازگشایی کنیم.

محسن بیگلری با اشاره به پیشینه ارزشمند ورزش استان گفت: هم اکنون فضا برای نمایش آثار و نتایج قهرمانی ورزشکاران استان مهیاست و امید می رود که ورزشکاران به ویژه پیشکسوتان ورزش از این حرکت فرهنگی استقبال نمایند.

گفتنی است این موزه در بلوار شهید بهشتی، مجموعه ورزشی آزادی قرار دارد و همه روزه در وقت ساعات اداری به روی عموم بازدیدکندگان باز است.

موزه ورزش کرمانشاه؛ بزرگترین موزه ورزش کشور است که بازدید از آن برای علاقه مندان آزاد است.

صیدی مسئول کمیته جوانان و استعدادیابی هیئت فوتبال کرمانشاه شد



براساس حکمی از سوی رئیس هیئت فوتبال علیرضا صیدی از مربیان فوتبال کرمانشاه که دارای مدرک معتبر A کنفدراسیون فوتبال آسیا است به عنوان مسوول کمیته جوانان و استعداد یابی این هیئت منصوب شد.

پیروزی بانوان فوتبالیست در نخستین هفته لیگ کشور



تیم فوتبال بانوان کرمانشاه در نخستین هفته از رقابت های فوتبال لیگ دسته یک کشور در زاهدان موفق شد با نتیجه یک بر صفر تیم سیستان و بلوچستان را شکست دهد.

در این گروه همچنین تیم های فیروز آباد فارس و هیئت استان مکزی نیز حضور دارند.

دیدار بعدی تیم کرمانشاه روز دهم آذرماه در مجموعه ورزشی کوثر مقابل هیئت استان مرکزی برگزار خواهد شد.

بازگشت ساری اصلانی به کمیته داوران



علیرضا ساری اصلانی پس از چهار سال مجددا به عنوان مسوول کمیته داوران هیئت فوتبال استان کرمانشاه منصوب شد.



ساری اصلانی که قبل از این چهار سال پیش و در دوران ریاست جلال مرادی با عنوان رئیس کمیته دوران فعالیت داشت، اخیرا طی حکمی از سوی علیرضا محبی زنگنه جایگزین سیدی مسول سابق این کمیته شده است.