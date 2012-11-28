هجدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت(ع) 14 آذر ماه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حیدری با اشاره به برگزاری مسابقات در دو بخش کتبی و شفاهی، افزود: مسابقات بخش کتبی ویژه دانشجویان در رشته های تفسیر قرآن کریم، زندگانی معصومین(ع)، حفظ و ترجمه ادعیه و زیارات، نماز، ترجمه قرآن به زبان انگلیسی، احکام خواهران و برادران، زندگانی پیامبر (ص)، ترجمه قرآن کریم و نهج البلاغه و در بخش شفاهی در رشته های حفظ 5 جزء، 10جزء، 20 جزء و30جزء، قرائت تحقیق و ترتیل برگزار می شود و دانشجویانی که 50 درصد نمره کل مسابقات را کسب نمایند از دو نمره درسی در دروس معارف اسلامی نیز بهره مند خواهند شد.

وی در ادامه تصریح کرد: رشته های بخش اساتید نیز در بخش کتبی شامل ترجمه و تفسیر قرآن کریم، آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه، زندگانی چهارده معصوم(ع) و ترجمه انگلیسی قرآن کریم و در بخش شفاهی، حفظ و نیز قرائت تحقیق و ترتیل است.

رئیس دفتر فرهنگ اسلامی واحد شهرکرد گفت: مسابقات بخش کارکنان هم شامل رشته زندگانی پیامبر (ص)، احکام خواهران و برادران، نماز و حفظ جزء30 و تحقیق و ترتیل می باشد که کارکنان علاوه بر دریافت جوایز نقدی از امتیازات مربوط به کارگاه آموزشی نیز برخوردار خواهند شد.

حجت الاسلام حیدری افزود: مسابقات مربوط به بخش هنر و ادبیات دینی و پژوهشی در سه گروه یاد شده نیز شامل تحقیقات، پایان نامه های قرآنی، شعر، داستان، فیلم کوتاه، نمایشنامه نویسی، خطاطی، طراحی، نقاشی، تذهیب، قالی بافی، پویا نمایی و وبلاگ نویسی است که آثار برتر هر ساله در نمایشگاه بین المللی قرآنی به نمایش گذاشته می شود.

وی بیان کرد: ثبت نام مسابقات قرآن و عترت(ع)دانشجویان و استادان همزمان با سراسر کشور در واحد شهرکرد آغاز شده و تا کنون بیش از یک هزار و 500 دانشجو و استاد در این مسابقات ثبت نام کرده اند.

میز خدمت در کمیته امداد چهارمحال و بختیاری استقرار یافت



قائم مقام کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری از استقرار میز خدمت در این نهاد خبرداد.



علی ملکپور گفت: این طرح بمنظور رفاه حال ارباب رجوع اجرا شد ومهمترین اهداف استقرار میز خدمت تسهیل در برنامه بروکراسی اداری، کاهش زمان خدمت رسانی به ارباب رجوع ، و اجرای طرح تکریم مراجعه کنندگان است.



وی بیان کرد: در کمیته امداد مراکز شهرستانهای نیز میزخدمت مستقر خواهد شد.

برگزاری تریبون آزاد با حضور هیئت رئیسه و دانشجویان در دانشگاه شهرکرد

تریبون آزاد و نشست صمیمی دانشجویان و اعضای هیئت رئیسه در دانشگاه شهرکرد برگزار شد.

رئیس دانشگاه شهرکرد در این نشست ضمن تسلیت ایام محرم و شهادت امام حسین (ع) و یاران با وفایش و همچنین شهادت امام سجاد(ع) از دانشجویان خواست نهایت استفاده را از این ایام برده و شعار هیهات من الذّله را در شرایط تحریم و فشار های بیگانگان و استکبار سر لوحه کارها ی خود قرار دهند.

اسماعیل اسدی در ادامه گفت: اکنون که ما داعی انقلاب فرهنگی و فکری هستیم بایست در برابر همه استکبار نه بگوییم و هزینه آن را نیز پرداخت کنیم البته دانشجو باید از همه موارد با جزئیات که در پیرامون آن می گذرد اطلاع داشته باشد و نگاهش به مسائل واقع بینانه، عمیق و دقیق باشد.

فرماندار شهرستان لردگان افزایش سرانه فضاهای ورزشی این شهرستان متناسب با نیاز شهروندان به ویژه روستائیان را ضروری برشمرد

سرانه ورزشی شهرستان لردگان، ۱۰ سانتی متر مربع است



فرماندار لردگان گفت: هم اکنون سرانه ورزشی شهرستان لردگان، ۱۰ سانتی متر مربع است.

علی زاهدی تأکید کرد: توسعه فضاهای ورزشی در شهرستان لردگان از اولویت های برنامه های مسئولان است.

زاهدی رونق فضاهای ورزشی موجود در شهرستان لردگان را ضروری دانست و افزود: احداث میدان چمن مرکز شهرستان و خانمیرزا، زمین های ورزشی روستایی، استخر شنا ویژه بانوان، رفع مشکلات سالن ها و فضاهای ورزشی موجود و احداث خوابگاه ورزشی از اولویت بخش عمرانی ورزش امسال این شهرستان هستند.

وی افزایش سرانه ورزشی شهرستان لردگان براساس جمعیت موجود را ضروری اعلام و تصریح کرد: تمامی مسئولان دستگاه های اجرایی وظیفه دارند در کمک به توسعه ورزش و فرهنگ سازی در این راستا فعالیت کنند.

توسعه ورزش همگانی در سطح ادارات استان چهارمحال و بختیاری ضرورت دارد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری از توسعه ورزش همگانی در سطح ادارات استان خبرداد.

یزدان جلالی گفت: ۳۵ هزار کارمند ادارات در ورزش همگانی ساماندهی می شوند.

وی تأکید کرد: ورزش همگانی به عنوان یک اصل در ایجاد تحرک و نشاط اجتماعی باید در نظر گرفته و با همکاری تمامی دستگاه های اجرایی استان اجرایی شود.

جلالی افزود: متأسفانه کارمندان چهارمحال و بختیاری حضور پررنگی در ورزش همگانی نداشته و برنامه ریزی برای افزایش این حضور ضروری است.

وی آگاهی نداشتن مردم از رشته های مختلف ورزش همگانی را یکی دیگر از عوامل بی توجهی خانواده ها به ورزش اعلام و تصریح کرد: برنامه ریزی اداره کل ورزش و جوانان استان در گسترش ورزش همگانی در ادارات و جامعه بایستی با اولویت انجام شود.