رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی چهارشنبه سپاهان مقابل داماش گیلان اظهار داشت: بازی خیلی روانی انجام دادیم و در این مسابقه کاملا سوار بر بازی بودیم به طوری موقعیت‌های بیشتری نیز داشتیم ومی‌توان گفت بازی با داماش یکی از بهترین بازی‌های تیم سپاهان در نیم فصل اول بود.

وی ادامه داد: ما از روز گذشته تمرینات خود را به خوبی دنبال کردیم تا شرایط ایده آل خود را حفظ کنیم ودر طول روز یک نوبت تمرین در برنامه خود داریم.

سرپرست سپاهان در مورد جدایی اشجاری از این تیم اصفهانی تصریح کرد: هنوز مشخص نیست چه کسی می ماند یا می رود وشاید با اشجاری به توافق برسیم وبتوانیم آن را حفظ کنیم.

وی ادامه داد: در باره بازیکنان دیگر مانند زنیدپور ما منتظر هستیم بیبنیم چه تیم های خواهان میلاد زنیدپور هستند تا زنیدپور را با بازیکنی معاوضه کنیم اما جذب حسینی را در دستور کار خود داریم و دوست داریم آن را با بازیکن خوبی معاوضه کنیم.

خوروش با اشاره به شایعات پیرامون جذب دروازه‌بان تیم ملی عراق نیز اضافه کرد:ما در پست دروازبان هیچ مشکلی نداریم وخواهان جذب بازیکنی در این پست نیستم.