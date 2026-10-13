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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۰

تیم سیار انتقال خون در صحنه مستقر می‌شود

تیم سیار انتقال خون در صحنه مستقر می‌شود

کرمانشاه - مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از استقرار تیم سیار اهدای خون در بیمارستان دکتر معاون صحنه در روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه خبر داد.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامه استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان صحنه خبر داد و اظهار کرد: این تیم روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ در بیمارستان دکتر معاون مستقر می‌شود تا امکان مشارکت شهروندان در اهدای خون فراهم شود.

وی افزود: این برنامه از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر اجرا خواهد شد و شهروندان می‌توانند با مراجعه به محل استقرار تیم سیار، در این اقدام انسان‌دوستانه شرکت کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت تأمین خون مورد نیاز بیماران گفت: مشارکت مردم در اهدای خون، نقش مهمی در تأمین خون سالم و کمک به بیمارانی دارد که برای ادامه درمان به فرآورده‌های خونی نیازمند هستند.

میرزاده ادامه داد: حضور تیم سیار در شهرستان‌ها، فرصتی برای تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات اهدای خون و افزایش مشارکت مردم در این زمینه فراهم می‌کند.

وی از شهروندان صحنه دعوت کرد با حضور در بیمارستان دکتر معاون و مشارکت در برنامه اهدای خون، در تأمین نیاز بیماران سهیم شوند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: همراهی مردم در این اقدام می‌تواند به تأمین ذخایر خونی و پشتیبانی از خدمات درمانی کمک کند.

کد مطلب 6976180

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