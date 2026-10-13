مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامه استقرار تیم سیار اهدای خون استان کرمانشاه در شهرستان صحنه خبر داد و اظهار کرد: این تیم روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ در بیمارستان دکتر معاون مستقر می‌شود تا امکان مشارکت شهروندان در اهدای خون فراهم شود.

وی افزود: این برنامه از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر اجرا خواهد شد و شهروندان می‌توانند با مراجعه به محل استقرار تیم سیار، در این اقدام انسان‌دوستانه شرکت کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت تأمین خون مورد نیاز بیماران گفت: مشارکت مردم در اهدای خون، نقش مهمی در تأمین خون سالم و کمک به بیمارانی دارد که برای ادامه درمان به فرآورده‌های خونی نیازمند هستند.

میرزاده ادامه داد: حضور تیم سیار در شهرستان‌ها، فرصتی برای تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات اهدای خون و افزایش مشارکت مردم در این زمینه فراهم می‌کند.

وی از شهروندان صحنه دعوت کرد با حضور در بیمارستان دکتر معاون و مشارکت در برنامه اهدای خون، در تأمین نیاز بیماران سهیم شوند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: همراهی مردم در این اقدام می‌تواند به تأمین ذخایر خونی و پشتیبانی از خدمات درمانی کمک کند.