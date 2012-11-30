  1. ورزش
۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۳

گزارش تمرین استقلال/

استارت عباس رضایی با استقلال/ بازیکنان به بائو تبریک گفتند

استارت عباس رضایی با استقلال/ بازیکنان به بائو تبریک گفتند

عباس محمد رضایی اولین بازیکنی که برای نیم فصل دوم به استقلال پیوسته است تمریناتش را با این تیم آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر روز جمعه استقلال از ساعت 15 و در کمپ اختصاصی این تیم با حضور نزدیک به 60 تماشاگر برگزار شد.

در تمرین امروز لیام ردی و ساموئل به دلیل مسمومیت غذایی و خسرو حیدری به دلیل آسیب دیدگی شدید از بینی که در دیدار مقابل فولاد خوزستان برایش اتفاق افتاد در تمرین حضور نداشتند.

* عباس محمدرضایی بازیکنی که به تازگی به جمع بازیکنان استقلال پیوسته است زیر نظر مربی بدنساز تمرینات انفرادی خود را جهت آمادگی جسمانی شروع کرد.

* حنیف عمران زاده، مجتبی جباری و هاشم بیگ زاده به طور انفرادی و نیز زیر نظر یکی از اعضای کادر پزشکی تنها به دویدن دور زمین اکتفا کردند.

* میثم بائو که روز گذشته صاحب یک دختر شد با شیرینی در تمرین حاضر شد و بازیکنان استقلال و اعضای کادر فنی تولد دومین دخترش را به او تبریک گفتند.

* منصور پورحیدری، سیروس دین محمدی، شاهرخ بیانی و مهدی فنونی زاده در تمرین حضور داشتند و شاهد انجام تمرینات بازیکنان بودند.

* امین نوروزی پزشک تیم استقلال حدود 20 دقیقه با امیر قلعه نویی در خصوص مصدومین استقلال به گفتگو نشست.

* امیر قعله نویی حدود 15 دقیقه با تاخیر در تمرین استقلال حاضر شد و پس از حضورش با دقت تمرینات را زیرنظر داشت.

* در تمرین امروز ابتدا بازیکنان دور زمین دویده و پس از گرم کردن بدن های خود به بازی آقاوسط پرداختند و پس از این بخش بازیکنان به دو گروه تقسیم شده و زیر نظر اعضای کادر فنی به زدن ضربات ایستگاهی و شوت از راه دور پرداختند. در قسمت بعدی بازیکنان در دو گروه به بازی تنیس فوتبال پرداختند و در بخش پایانی نیز زیر نظر مربی بدنساز مشغول حرکات سرعتی و کششی شدند.

* امیر قلعه نویی در اواخر تمرین به طور اختصاصی چند دقیقه ای را با امیرحسین صادقی مدافع این تیم به صحبت نشست و نکات فنی را به وی گوشزد کرد.

* سرمربی استقلال همچنین با پژمان منتظری نیز به طور اختصاصی چند دقیقه ای به گفتگو نشست.

* تمرین استقلال در ساعت 16:30 به پایان رسید و این تیم فردا تمرینات خود را از ساعت 15 در کمپ استقلال ادامه خواهد داد.

تیم فوتبال استقلال روز دوشنبه و از ساعت 15:15 دقیقه و از هفته هفدهم در رشت به مصاف تیم داماش گیلان خواهد رفت.

کد مطلب 1754827

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