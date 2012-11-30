استارت عباس رضایی با استقلال/ بازیکنان به بائو تبریک گفتند

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر روز جمعه استقلال از ساعت 15 و در کمپ اختصاصی این تیم با حضور نزدیک به 60 تماشاگر برگزار شد.

در تمرین امروز لیام ردی و ساموئل به دلیل مسمومیت غذایی و خسرو حیدری به دلیل آسیب دیدگی شدید از بینی که در دیدار مقابل فولاد خوزستان برایش اتفاق افتاد در تمرین حضور نداشتند.

* عباس محمدرضایی بازیکنی که به تازگی به جمع بازیکنان استقلال پیوسته است زیر نظر مربی بدنساز تمرینات انفرادی خود را جهت آمادگی جسمانی شروع کرد.

* حنیف عمران زاده، مجتبی جباری و هاشم بیگ زاده به طور انفرادی و نیز زیر نظر یکی از اعضای کادر پزشکی تنها به دویدن دور زمین اکتفا کردند.

* میثم بائو که روز گذشته صاحب یک دختر شد با شیرینی در تمرین حاضر شد و بازیکنان استقلال و اعضای کادر فنی تولد دومین دخترش را به او تبریک گفتند.

* منصور پورحیدری، سیروس دین محمدی، شاهرخ بیانی و مهدی فنونی زاده در تمرین حضور داشتند و شاهد انجام تمرینات بازیکنان بودند.

* امین نوروزی پزشک تیم استقلال حدود 20 دقیقه با امیر قلعه نویی در خصوص مصدومین استقلال به گفتگو نشست.

* امیر قعله نویی حدود 15 دقیقه با تاخیر در تمرین استقلال حاضر شد و پس از حضورش با دقت تمرینات را زیرنظر داشت.

* در تمرین امروز ابتدا بازیکنان دور زمین دویده و پس از گرم کردن بدن های خود به بازی آقاوسط پرداختند و پس از این بخش بازیکنان به دو گروه تقسیم شده و زیر نظر اعضای کادر فنی به زدن ضربات ایستگاهی و شوت از راه دور پرداختند. در قسمت بعدی بازیکنان در دو گروه به بازی تنیس فوتبال پرداختند و در بخش پایانی نیز زیر نظر مربی بدنساز مشغول حرکات سرعتی و کششی شدند.

* امیر قلعه نویی در اواخر تمرین به طور اختصاصی چند دقیقه ای را با امیرحسین صادقی مدافع این تیم به صحبت نشست و نکات فنی را به وی گوشزد کرد.

* سرمربی استقلال همچنین با پژمان منتظری نیز به طور اختصاصی چند دقیقه ای به گفتگو نشست.

* تمرین استقلال در ساعت 16:30 به پایان رسید و این تیم فردا تمرینات خود را از ساعت 15 در کمپ استقلال ادامه خواهد داد.

تیم فوتبال استقلال روز دوشنبه و از ساعت 15:15 دقیقه و از هفته هفدهم در رشت به مصاف تیم داماش گیلان خواهد رفت.