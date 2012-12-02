توقف اجرای حکم گرداننده سایتهای مستهجن

محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موکلم با حکم دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود که حکم او در دیوان عالی کشور هم تائید شد. پس از تائید حکم موکلم از کارهای خود توبه کرد.



وی افزود: با این توبه حکم اعدام متوقف شده و امیدواریم موکلم با یک درجه تخفیف روبرو شود.

بر اساس محتویات پرونده، در آخرین روزهای سال 87 سپاه پاسداران و دستگاه قضائی از انهدام سایتهای غیراخلاقی فارسی زبان و دستگیری عوامل اصلی این سایتها خبر دادند.

یکی از این مجرمان، شخصی به نام "سعید ملک پور" با نام مستعار "سیاوش حسین خانی" گرداننده یکی از بزرگترین سایتهای پورنو به نام "آویزون" و حامی چندین سایت مستهجن معروف دیگر بود. که در خارج از کشور زندگی می کرد و در مهرماه 1387 بازداشت شد.

سعید ملک پور پس از طی مراحل قانونی در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اهانت به مقدسات و اصول و ارزشهای دینی، توهین و فحاشی به معصومین (ع) و اعتقادات اسلامی، گردآوری و انتشار محتوای ضداخلاقی و ضددینی خارجی، گردآوری، تولید و انتشار محتوای ضداخلاقی و ضددینی ایرانی (به زبان فارسی)، آموزش مسائل غیراخلاقی و غیررسمی، تولید و انتشار محتوای روابط نامتعارف جنسی مانند روابط جنسی با محارم، ضربدری، همجنسگرایی، فتیشیسم و...، تحریک جوانان در مسائل جنسی و عضوگیری از آنان برای ایجاد گروه های اینترنتی، تهیه و انتشار تصاویر تجاوز به عنف و زورگیری از دختران و بانوان ایرانی و انتشار تصاویر برهنه دختران و بانوان ایرانی از طریق دوربین مخفی و هک وب کم از سوی قاضی مقیسه محاکمه و به اعدام محکوم شد.