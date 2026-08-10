به گزارش خبرنگار مهر ، سردار حسین اکبری ظهر دوشنبه در دیدار با مدیران برخی رسانه های خراسان‌شمالی که در مجتمع لاله برگزار شد اظهار کرد: فعالان رسانه ای با ورود به میدان در برابر رجزگویی‌های دشمن ایستادگی کردند و با تولید محتوای اصیل، در نبرد تمدنی حضور یافتند.

وی با تبیین ماهیت نبرد امروز جهان، جنگ را «تمدنی» خواند و گفت: استکبار با تمرکز بر بخش ادیان، در پی تحریف حقیقت و تضعیف مبانی اعتقادی است، آنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره در پی از بین بردن این نظام بوده‌اند.

سردار اکبری بیان کرد: انقلاب شکوهمند اسلامی با خون جوانان شکل گرفت و تحقق عدالت جهانی، همان پیام اصلی امام راحل (ره) و مقدمه توسعه عدالت در سراسر جهان است.

فرمانده سپاه خراسان‌شمالی با اشاره به تحولات اخیر و تلاش دشمن برای ایجاد شکاف در جبهه داخلی، گفت: دشمن در جنگ‌های اخیر تلاش کرد برای نیروهای مسلح، مسوولان و مردم چالش ایجاد کند اما در مقابل، تمامی اقشار جامعه برای دفاع از ارزش‌ها و حریم کشور به خط مقدم آمدند.

وی افزود: حضور مداوم مردم در میدان، ضربه بزرگی به محاسبات دشمن وارد کرده است.

سردار اکبری در پایان با تاکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی، بیان کرد: وحدت و مراقبت از انسجام اجتماعی همواره از اولویت‌های اصلی است، اگرچه اقشار مختلفی در میدان حضور دارند اما همگی حول محور واحد یعنی مبارزه با دشمن متحد هستند.