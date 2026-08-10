طرح جامع گردشگری اصفهان به عنوان پروژه ملی انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کرباسی صبح دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: طرح جامع گردشگری استان اصفهان با رویکرد سرمایهگذاری، پس از بازنگری و پیگیریهای صورتگرفته، به عنوان طرح کشوری از سوی معاونت پژوهش و فناوری دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی انتخاب و معرفی شد و در مراسمی مورد تقدیر قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه این طرح سال ۱۴۰۲ بازنگری شده اما به دلایل مدیریتی معطل مانده بود، گفت: با پیگیریهایی که در ارتباطهای مدیریتی با اداره کل میراث فرهنگی و استانداری انجام دادیم و با دستور مستقیم استاندار، این طرح در میز گردشگری استان در کارگروههای تخصصی بررسی و تأیید نهایی شد.
رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان افزود: استاندار سه محور گردشگری، هوش مصنوعی و انرژی را در کنار خانواده به عنوان سه بهعلاوه یک معرفی کرده و جهاد دانشگاهی واحد اصفهان با توجه به مأموریت تعریفشده، تمرکز خود را بر حوزه گردشگری گذاشته است.
طراحی اطلس گردشگری اصفهان با حدود ۱۲۰۰ لایه
کرباسی با اشاره به اینکه معاونت پژوهشی این واحد، اطلس گردشگری اصفهان را با حدود یک هزار و ۲۰۰ لایه ارائه کرد، افزود: این اطلس قابل اصلاح و بهروزرسانی است و به عنوان بانک اطلاعاتی جامع در حوزه گردشگری استان عمل میکند در حالی که پیش از این چنین نقشهای برای راهنمایی گردشگران وجود نداشت.
وی همچنین به تهیه طرح شناسایی بازارهای هدف جدید گردشگری در حوزه بینالمللی اشاره کرد و گفت: در این طرح سلیقه و ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی گردشگران کشورهای مختلف بررسی شده است.
رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه، گردشگران کشورهای عربی بیشتر به هتلهای چندستاره و مجلل تمایل دارند و مکانهای تاریخی برایشان اولویت کمتری دارد در حالی که گردشگران اروپایی جاذبهها و غذاهای سنتی و بومگردی را ترجیح میدهند.
کرباسی به طرح توسعه گردشگری ورزشی که با همکاری اداره کل ورزش و جوانان تهیه و ارائه شده نیز اشاره کرد و گفت: رویداد کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سلامت کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی (ECO) در سال ۲۰۲۶ به میزبانی اصفهان برگزار خواهد شد و جهاد دانشگاهی با ظرفیتهای موجود در کنار سایر ارگانها، بهویژه اداره کل میراث فرهنگی، گامهای مؤثری برخواهد داشت.
انتشار بیش از ۵ هزار خبر در ایسنا اصفهان در یکسال گذشته
وی در ادامه اظهار کرد:خبرگزاریهای ایسنا و ایکنا واحد اصفهان با سردبیری سردبیران خود، از مرداد سال گذشته تا مرداد امسال بیش از پنج هزار خبر و گزارش با موضوعات فرهنگی، انتخاباتی، جنگ و سایر حوزهها تهیه و منتشر کردند.
به گفته کرباسی، سازمان دانشجویان واحد اصفهان نیز توانست به عنوان یکی از چهار شعبه برتر کشوری از سوی معاونت فرهنگی دفتر مرکزی معرفی شود.
رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان افزود: این سازمان حتی در دوران جنگ، مسابقات کتابخوانی را به صورت مجازی برگزار کرد و فعالیت کانونهای مختلف را در بستر مجازی ادامه داد.
کرباسی ادامه داد: دبیرخانه هویت فرهنگی نیز در جهاد دانشگاهی واحد اصفهان تشکیل شده و سند آن در حال نهاییشدن برای ابلاغ است.
وی اضافه کرد: معاونت پژوهشی این واحد ۲ گروه پژوهشی مطالعات گردشگری شهری و مطالعات اجتماعیفرهنگی شهری، اندیشکده گردشگری و صنایع خلاق، دبیرخانه گرنت پژوهشی و فصلنامه علمیپژوهشی فضا و مکان در شهر را دارد که موفق به دریافت نمایه ISC شده است.
رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان ادامه داد: آزمایشگاه تشخیص طبی نیز با تعرفه عمومی کمی بالاتر از دولتی و پایینتر از خصوصی، فعالیت میکند و در قالب مسئولیت اجتماعی، با همکاری یک سمن و اعمال تخفیف، خدمات آزمایشگاهی را به ۵۰ روستای محروم شهرستان فلاورجان ارائه داده است.
کرباسی خاطرنشان کرد: برنامههایی برای گسترش این خدمات به سایر شهرستانها در حال پیگیری است.
فعالیت مرکز نوآوری سلامت دیجیتال و کانون ارزیابی شایستگی
کرباسی ساختار سازمانی را نیز تشریح کرد و گفت: پنج معاونت شامل تجاریسازی فناوری و اشتغال دانشبنیان با مأموریت سلامت دیجیتال، مرکز مشاوره و کارآفرینی، مرکز توانمندسازی نیروی انسانی و مرکز نوآوری و شتابدهی، پژوهشی، فرهنگی، آموزشی و پشتیبانی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: در معاونت آموزشی، مرکز آزمون به عنوان مجری آزمونهای استخدامی دستگاههای مختلف از جمله آموزش و پرورش و بانک شهر فعالیت میکند.
رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان با اشاره به اینکه کانون ارزیابی و توسعه شایستگی نیز برای ارزیابی مدیران میانی و استخدام برگزار میشود، اضافه کرد: بخش عمومی این مرکز توسط ارزیابان جهاد دانشگاهی اصفهان و بخش تخصصی توسط نمایندگان دستگاه مربوطه انجام میگیرد. آخرین مورد، ارزیابی پذیرفتهشدگان بانک کشاورزی بوده است.
کرباسی اظهار کرد: ایستگاه حکمرانی دادهها و مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نیز بانک اطلاعاتی خوبی در حوزههای مختلف ایجاد کرده و در انتخابات اخیر دو موج نظرسنجی به کارفرمایی استانداری انجام و نتایج ارائه شده است.
وی همچنین به تشکیل اندیشکده حکمرانی شهری و کنسرسیومهای پژوهشی از جمله کنسرسیوم گردشگری با همکاری استانداری، شهرداری، شورای شهر و دانشگاه اصفهان اشاره و تأکید کرد: رویکرد تکبعدی کنار گذاشته شده و مدیریت مشارکتی در استان دنبال میشود.
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