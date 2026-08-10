  1. استانها
  2. کرمان
۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۵

رگبار باران و گرد و غبار در راه کرمان است

رگبار باران و گرد و غبار در راه کرمان است

کرمان- اداره کل هواشناسی کرمان از احتمال وقوع رگبار پراکنده همراه با رعدوبرق در ارتفاعات و وزش بادهای شدید و خیزش گردوغبار در نواحی شرقی، شمالی و غربی این استان تا پایان هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر دوشنبه اعلام کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، تا پایان هفته جاری در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در نیمه جنوبی، ارتفاعات مرکزی و غرب استان، افزایش ابر پیش بینی می شود و در ارتفاعات این مناطق، شرایط برای رگبار پراکنده، گاهی همراه با رعد و برق و تندباد موقتی مهیا است.

بر اساس این گزارش، با توجه به افزایش سرعت وزش باد، در نوار شرقی، شمال و غرب استان کرمان، وزش باد نسبتاً شدید، خیزش گرد و خاک، افزایش غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا محتمل است.

به لحاظ دمایی نیز روند افزایشی دما در سطح استان کرمان تا روز شنبه پیش بینی می شود.

کد مطلب 6913015

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها