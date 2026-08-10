رگبار باران و گرد و غبار در راه کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان ظهر دوشنبه اعلام کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، تا پایان هفته جاری در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در نیمه جنوبی، ارتفاعات مرکزی و غرب استان، افزایش ابر پیش بینی می شود و در ارتفاعات این مناطق، شرایط برای رگبار پراکنده، گاهی همراه با رعد و برق و تندباد موقتی مهیا است.

بر اساس این گزارش، با توجه به افزایش سرعت وزش باد، در نوار شرقی، شمال و غرب استان کرمان، وزش باد نسبتاً شدید، خیزش گرد و خاک، افزایش غلظت غبار و کاهش کیفیت هوا محتمل است.

به لحاظ دمایی نیز روند افزایشی دما در سطح استان کرمان تا روز شنبه پیش بینی می شود.