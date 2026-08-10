عیسی بابایی با حضور در تحریریه خبرگزاری مهر به مناسبت روز خبرنگار، اظهار کرد: رسانهها در شرایط مختلف در کنار کمیته امداد قرار گرفته و با اطلاعرسانی خدمات و فعالیتهای این نهاد، نقش مهمی در امیدآفرینی و افزایش مشارکتهای اجتماعی مردم داشتهاند.
وی افزود: در تنگناها، زمانی که نیاز به همراهی و مشارکت مردم وجود داشته، رسانهها با انعکاس فراخوانها و بیان نیازهای جامعه هدف کمیته امداد، مشارکتهای اجتماعی را افزایش دادهاند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) گلستان با اشاره به ظرفیت بالای مردم استان در مشارکتهای اجتماعی گفت: گلستان اگرچه از استانهای کمترتوسعهیافته کشور محسوب میشود، اما مردم این استان در حوزههای مختلف اجتماعی و امور خیرخواهانه از مشارکت بالایی برخوردار هستند.
بابایی ادامه داد: در حوزه زکات، مناسبتها، جشنها، حمایت از ایتام و سایر فعالیتهای اجتماعی، مشارکت مردم بدون همراهی رسانهها به این میزان محقق نمیشد و یکی از اضلاع اصلی این حرکت، رسانهها هستند.
وی با قدردانی از عملکرد رسانههای استان بیان کرد: خبرنگاران با انعکاس خدمات کمیته امداد، تصویری واقعی از فعالیتهای این نهاد ارائه میکنند و هر خبر مثبت درباره ارائه خدمات به نیازمندان میتواند نگاه جامعه به این مجموعه را تقویت و مسیر خدمترسانی را تسهیل کند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) گلستان با بیان اینکه رسانه میتواند نقش مؤثری در مطالبهگری نیز داشته باشد، گفت: رسانه قدرتمند میتواند با قلم خود یک موضوع را به مطالبهای جدی تبدیل کند و حتی مدیران را نسبت به عملکرد خود پاسخگو نگه دارد؛ بنابراین رسانه هم در امیدآفرینی و هم در مطالبهگری، جایگاه مهمی دارد.
بابایی با اشاره به همکاری رسانههای استان با کمیته امداد اظهار کرد: خوشبختانه در سالهای اخیر شاهد همراهی و محبت خبرنگاران و فعالان رسانهای استان بودهایم و هر زمان با رسانهها تماس گرفتهایم، برای انعکاس مسائل و فعالیتهای کمیته امداد با دست پر در کنار ما بودهاند.
وی با قدردانی از خبرنگاران و مجموعه خبرگزاری مهر، بر ضرورت تداوم همکاری میان رسانهها و نهادهای خدمترسان برای انعکاس خدمات اجتماعی و تقویت امید در جامعه تأکید کرد.
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