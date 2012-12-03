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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۲۹

به همت سازمان تبلیغات اسلامی/

هفتمین نمایشگاه سوگواره هنر عاشورایی در کرمانشاه برپا می شود

هفتمین نمایشگاه سوگواره هنر عاشورایی در کرمانشاه برپا می شود

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: رییس ستاد هماهنگی تبلیغات اسلامی و رئیس حوزه هنری کرمانشاه از برپایی هفتمین نمایشگاه پوستر سوگواره های هنرهای عاشورایی همزمان با سراسر کشور در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس سروری گفت: این نمایشگاه با ارائه  72 اثر از سوی هنرمندان برجسته گرافیک از سیزدهم آذر تا چهاردهم دی ماه مصادف با اربعین حسینی در محل سازمان تبلیغات اسلامی کرمانشاهبرپا و در معرض دید عموم قرار می گیرد.

وی افزود: آثاری که در این نمایشگاه در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرند حاصل تلاش هنرمندانی است که با الهام از حماسه عاشورا به خلق آنها پرداخته اند.

سروری، هدف از برگزاری این نمایشگاه را تبیین فرهنگ عاشورا توسط هنر دانست و گفت: می توان مفاهیم و ارزش های اسلامی را از طریق آثار هنری به مخاطبان عرضه کرد و این امر تاثیر به سزایی خواهد داشت.

رییس حوزه هنری کرمانشاه ادامه داد: حوزه هنری از هنر ارزشی و محتوایی و همچنین از هنرمندانی که آثاری ارزشی خلق می کنند، حمایت می کند.

لازم به ذکر است، این نمایشگاه  همه روزه از ساعت 9 تا 14 در سه راه شریعتی برپا و آماده بازدید علاقه مندان است.
 

کد مطلب 1757529

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