تلفات برق در استان قزوین کاهش یافت

یوسف جبارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح موفقیت های شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی گفت: این شرکت در ارزیابی دستگاههای اجرایی استان در سال 90 با کسب 958.80 امتیاز در شاخص های اختصاصی و عمومی رتبه اول را کسب کرد.

جبارزاده اظهارداشت: این شرکت در ارزیابی دستگاههای اجرایی استان امسال نیز توانست در دوشاخص اختصاصی و عمومی در بین دستگاههای اجرایی استان رتبه اول را برای چندمین سال متوالی کسب کند.

وی افزود: این ارزیابی در دو محور شاخصهای عمومی شامل: استقرار دولت الکترونیک، ساماندهی نیروی انسانی، اصلاح ساختار و تمرکز زدایی، استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد وارتقاء بهره وری، سلامت نظام اداری، توانمندی منابع انسانی، خدمت رسانی به مردم و شهروند مداری مورد بررسی قرار گرفت و توانست در استان مقام اول را کسب کند.

جبارزاده یادآورشد: در ارزیابی شاخصهای اختصاصی از جمله کاهش تلفات، فروش انرژی الکتریکی، افزایش تعداد مشترکین، افزایش طول خطوط و ظرفیت پستهای توزیع برق، کاهش مدت خاموشی در شبکه توزیع و فشار ضعیف نیز این شرکت توانست در صدر دستگاههای اداری استان قرار گیرد.

وی گفت: شرکت توزیع نیروی برق همواره از سال 1384 تا کنون رتبه های نخست و برتر را در ارزیابی های عملکرد ادارات کسب کرده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با اشاره به موفقیتهای این شرکت در کاهش پیک در سالهای اخیر افزود: درصد عملکرد کاهش پیک در طول سالهای 88 تا 90 به ترتیب 167 درصد، 117 درصد و 106 درصد بوده است.

جبارزاده کاهش تلفات توزیع را در سالهای اخیر بسیار قابل توجه دانست و یادآورشد: کاهش تلفات برق در سال 84 به میزان 14 درصد بود که در سال 90 به هشت و یک صدم درصد رسیده و از متوسط کاهش رشد منفی 6.9 درصد برخوردار بوده است.

وی در ادامه تولید پراکنده را مهم ارزیابی کرد و افزود: در بخش نیروگاههای تولید پراکنده، تعداد60 موافقت نامه احداث نیروگاه با ظرفیت 276.4 مگاوات و 16 پروانه احداث با ظرفیت 69 مگاوت و تعداد هفت قرارداد با ظرفیت 36.28 مگاوات توسط شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با صنایع استان مبادله شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان، ضمن با اهمیت خواندن پروژه های تحقیقاتی گفت: بررسی اقتصادی روشهای مختلف کاهش تلفات، روش کارآمد و اقتصادی برای بهبود ضعف ولتاژ شبکه فشار ضعیف، پروژه های مربوط به دانشگاه صنعت آب و برق، بررسی نقش منحنی بار در وضعیت تلفات انرژی در شبکه توزیع، مدل سازی تلفات توان و انرژی در شبکه توزیع با هدف تفکیک اجرای اصلی تلفات و کاهش آن، بررسی روشهای بازآرایی شبکه توزیع به منظور کاهش تلفات و روشهای پیک سایی در شبکه، مکان یابی بهینه منابع تولید پراکنده DG، مکان یابی بهینه ریکلوزر و سکشنالایزر در فیدرهای توزیع شعاعی و بررسی و پیاده سازی میکروتوربین ها در یک فیدر نمونه از مهمترین پروژه های تحقیقاتی این شرکت است.

وی در ادامه به وضعیت مطلوب اجرای طرحهای برق رسانی به پروژه های مسکن مهر در استان اشاره کرد و از ظرفیت سازی برای برقرسانی به شش هزار واحد مسکن مهر در استان خبر داد.

جبارزاده با اشاره به موفقیتهای کسب شده توسط شرکت گفت: کسب رتبه های اول درارزیابی عملکرد استانی سال 89، بین شرکتهای توزیع نیروی برق کشور و ارزیابی عملکرد دفتر توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نهاد ریاست جمهوری در سال 90، عملکردعالی ورزشی در بین شرکتهای وزارت نیرو و شاخص توان کارشناسی ارزیابی عملکرد استان، کسب رتبه های دوم در جشنواره ابتکارات انجمن صنفی برای طرح قرائت، پخش و وصول مطالبات همزمان، طرح تکریم ارباب رجوع و ارتباطات مردمی و دریافت لوح تقدیر از معاونت برق و انرژی وزارت نیرو و مدیریت عامل شرکت توانیربدلیل کاهش تلفات و رتبه عالی عملکرد در بین دفاتر حراست شرکتهای وزارت نیرو وعضویت فعال در کمیته خدمات مشترکین شرکت توانیر از موفقیتهای کسب شده این شرکت است.

وی در ادامه انجام طرحهای ابتکاری و نوآورانه در مدیریت مصرف و توزیع 110 هزار کتابچه بین دانش آموزان، استمرار الکترونیکی کردن پرونده های مشترکین و حقوقی، تجهیز سایت آموزش فنی جهت تسریع در آموزش و کاهش هزینه ها، صدور 276 مگاوات موافقتنامه تولید پراکنده، تکمیل برنامه ریزی جامع نیروی انسانی و آموزش، اجرای پروژه های مسکن مهر، تهیه دیزل ژنراتورهای سیار، برگزاری همایشها و سمینارهای مختلف مدیریت صرف در سطح استان برای دبیران، روحانیون، کشاورزان، صنایع، بانوان، تجار، دانش آموزان، مدیران ادارات را از کارهای انجام شده ذکر کرد.

این مسئول همچنین بیان کرد: استقرار نرم افزارهای آمار GISو GPSو SMSتحت وب، جذب کامل اعتبارات پژوهشی تحقیقاتی از طریق انعقاد قرارداد با پنج دانشگاه معتبر، راه اندازی سامانه پیام کوتاه جهت اطلاع رسانی به مشترکین و متقاضیان برای کلیه خدمات، افزایش امکانات تعامل با مشترکین از طریق پورتال شرکت برای کاهش مراجعه مشترکین به شرکت، توسعه نصب کنتورهای هوشمند آب و برق، انجام نیازسنجی جامع آموزشی کارکنان(رسمی، پیمانکار)، استمرار خود ارزیابی های داخلی امورهای اجرایی هفت گانه شرکت، کاهش زمان پاسخگویی به شکایات، انجام تست های عادی و دیماندی برنامه ریزی شده به صورت ضربتی در برخی مناطق استان از دیگر برنامه های مهم انجام شده دانست.

جبارزاده همچنین، نصب برنامه نرم افزاری سیستم مشارکتی تحت وب، صرفه جویی و کاهش هزینه های جاری در مقایسه با بودجه، انجام فعالیتهای گسترده مدیریت مصرف در مدارس استان و واحدهای تجاری، اداری، نوسازی ناوگان موتوری شرکت، تهیه طرح جامع شهرستان تاکستان، بهره برداری از 9 مگاوات تولید پراکنده در استان، استقرار فاز دوم امنیت شبکه و تجهیزات، اجرای پروژه های قرائت، پخش و وصول مطالبات به صورت همزمان(پایلوت)، استقرار ارزیابی360 درجه ای کارکنان توزیع و پیمانکاران، توسعه فعالیتهای عملیات خط گرم با استفاده از اکیپهای شرکت توزیع و پیمانکار، توسعه سامانه 121 با تجهیزات و نرم افزارهای مناسب جهت تسریع و تسهیل ارتباط با مشترکین و رفع خاموشی ها را ازفعالیتهای برجسته شرکت توزیع برق استان قزوین در سال گذشته ذکر کرد.