"لیونل مسی" سلامتی خود را بازیافت/ حمله به رکورد "گرد مولر"

به گزارش خبرگزاری مهر، لیونل مسی چهارشنبه هفته گذشته در بازی با بنفیکا در روز پایانی از مرحه گروهی مسابقات لیگ قهرمانان اروپا، از ناحیه زانو دچار آسیب دیدگی شد و هواداران فوتبال در سراسر جهان را نگران کرد.

مسی تنها یک گل نیاز دارد تا به رکورد 85 گل "گرد مولر" که در سال 1972 با پیراهن تیم‌های بایرن مونیخ و تیم ملی آلمان به ثبت رسیده، برسد.

"تیتو ویلانووا" در گفتگو با سایت باشگاه بارسلونا اظهار داشت: او روز شنبه بدون هیچ گونه مشکلی با ما تمرین کرد. ما باید شرایط حضور این بازیکن را در دیدار با رئال بتیس ارزیابی کنیم و اینکه آیا او می‌تواند 90 دقیقه در زمین حضور داشته باشد و یا برای دقایقی در زمین حضور پیدا کند.

خود مسی در خصوص مصدومیتش به سی ان ان گفت: وقتی ضربه خوردم، درد به گونه‌ای بود که احساس کردم ماه‌ها خانه‌نشین خواهم شد.