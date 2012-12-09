پلمپ 12 واحد صنفی متخلف توسط پلیس غرب استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد شرف اظهار داشت: با تشدید مبارزه با تخلفات صنفی و اجرای طرح کنترلی تالارهای پذیرائی و رستورانها در غرب استان تهران، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی با اجرای طرح کنترل، نظارت و ساماندهی قهوه خانه ها، سفره خانه ها، تالارهای پذیرائی، رستورانها و چایخانه های سنتی، از 114 واحد صنفی در شهرستان های تابعه شامل شهریار، ملارد، قدس، بهارستان، رباط کریم واسلامشهر بازدید کردند.

رئیس پلیس اطلاعات وامنیت عمومی غرب استان تهران افزود:با تلاش ماموران انتظامی در جریان این بازدیدها، 12 واحد صنفی متخلف پلمپ شدند و به 6 واحد صنفی دیگر نیز اخطاریه داده شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی با کنترل واحدهای صنفی، به 14 واحد صنفی اخطاریه پلمپ صادر کردند.

کشف انبار بزرگ لوازم بهداشتی وخوراکی احتکار شده در غرب استان تهران



رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران اظهار داشت: در پی دریافت اخبار و اطلاعاتی مبنی بر احتکار کالاهای ضروری شهروندان در یک انباری واقع در شهرک امیریه شهریار،موضوع در دستور کار ماموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

سرهنگ پاسدار منصور خدادادی ادامه داد: با انجام تحقیقات اولیه، ماموران انتظامی موفق به شناسائی لوازم بهداشتی وخوراکی شده و با هماهنگی مقام قضائی با ورود ماموران انتظامی انبار بزرگی از اقلام احتکار شده کشف شد، در بازرسی پلیس از انبار 3 هزار و768 عدد انواع پودر دستی و لباسشوئی، یک هزار و 380 عدد روغن مایع و دو هزار و 124 کیلو قند کشف شد.

وی گفت: در برآورد کارشناسان ارزش کالای مکشوفه به 142 میلیون و 632 هزار ریال تخمین زده شد و متهم نیز پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان شهریار تحویل شد.

سرقت منازل در پوشش کارگر شرکت خدماتی در تهران و دستگیری سارق در اسلامشهر



فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر غرب استان تهران اظهار داشت: با بدست آمدن اخبار واطلاعاتی توسط مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این شهرستان مبنی بر نگهداری مقادیری طلاجات وسلاح گرم توسط فردی بنام "اصغر- ر"، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ پاسدار حمداله نورائی ادامه داد: با انجام اقدامات اطلاعاتی، همکاری خوب مردمی و بهره گیری از شیوه های پلیسی، متهم تحت مراقبت شبانه روزی پلیس قرار گرفت تا اینکه وی به همراه یک دستگاه خودروی پراید در شهرستان اسلامشهر دستگیر و در بازرسی از داخل خودرو، یک قبضه کلت کمری و 760 گرم طلا کشف شد و متهم برای تحقیقات بیشتر به پلیس اطلاعات وامنیت عمومی انتقال داده شد.

این مسئول عنوان کرد: متهم در تحقیقات پلیسی اعتراف کرد: در پوشش کارگر شرکت خدماتی منازل از 10 منزل در تهران سرقت کردم که در آخرین بار آن، 760 گرم طلا را از منزلی در شمال سرقت کردم وقصد داشتم اموال مسروقه را در شهرستان اسلامشهر به فروش برسانم که دستگیر شدم.

نورائی افزود: سارق حرفه ای منازل تهران پس از دستگیری در بازجوئی پلیس به 10 فقره سرقت منزل در شمال تهران و شهرستان اسلامشهر اعتراف و مالخر اموال مسروقه را به پلیس معرفی کرد که در عملیات دیگری مالخر اموال مسروقه نیز در باغ فیض اسلامشهر دستگیر شد.

گفتنی است سارق و مالخر دستگیر شده به همراه اموال مسروقه پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل شدند.