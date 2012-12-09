سارق کابل های برق در شهرستان دنا دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوان ارسلان پور افزود: این متهم پس ار دستگیری به بیش از پنج فقره سرقت کابل برق در این شهرستان اعتراف کرد.

وی بیان داشت: در پی سرقت کابلهای برق در سطح شهرستان دنا کارکنان انتظامی شهرستان با استفاده از اقدامات اطلاعاتی و بهره گیری از توان عملیاتی این سارق را دستگیر کردند.

ارسلان پور افزود: متهم، سرقت های ارتکابی را با همدستی فرد دیگری انجام داده که تلاش برای دستگیری همدست این سارق ادامه دارد.

80 کیلو تریاک در شهرستان دنا کشف و ضبط شد

فرمانده انتظامی شهرستان دنا گفت: مأموران پاسگاه انتظامی میمند در شهرستان دنا بیش از 80 کیلوگرم تریاک از یک خودرو کشف و ضبط کردند.

اردوان ارسلان پور افزود: در این خصوص یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

وی بیان داشت: این مواد در طرح کنترل محورهای مواصلاتی شهرستان از یک خودرو کشف شد.

کمبود پارکینگ بزرگ‌ترین نقص جاده‌های کهگیلویه و بویراحمد

رئیس پلیس‌ راه کهگیلویه و بویراحمد گفت: یکی از بزرگ‌ترین نقایص محورها و جاده‌های اصلی استان کمبود پارکینگ‌های بین‌راهی است.

منوچهر سیاهپور با اشاره به کوهستانی بودن جاده های استان افزود: با چهار خطه کردن محورهای استان تعداد پارکینگ‌های بین راهی افزایش خواهد یافت.

وی بیان داشت: طرح زمستانه پلیس راه استان از 15 آذرماه سال جاری آغاز خواهد شد و تا 25 اسفند ادامه خواهد داشت.

سیاهپور با بیان اینکه کارکنان پلیس‌راه استان آموزش‌های لازم در خصوص نحوه عملیات، حضور در معابر و برخورد مناسب با رانندگان و مردم را فرا می گیرند، عنوان کرد: این آموزش‌ها در راستای تعالی رفتار و استاندارد سازی عملیات انجام می شود.

سارق حرفه ای لوازم داخل خودرو در یاسوج دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد از شناسایی و دستگیری سارق لوازم داخل خودرو و کشف بیش از 15 فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

علی کاشانی گفت: پس از وقوع چند مورد سرقت داخل خودرو، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان بویراحمد قرار گرفت.

وی افزود: ماموران "کلانتری12" یاسوج با انجام کار اطلاعاتی و پلیسی، سارق حرفه ای را شناسایی و وی را در یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

کاشانی بیان داشت: با تلاش ماموران، همدست سارق و یک نفر مالخر نیز دستگیر و مقداری اموال مسروقه از آنان کشف شد.

وی بی احتیاطی و غفلت مالباختگان را زمینه ساز این سرقت ها دانست و تصریح کرد: هنگام ترک خودرو اقدامات احتیاطی و بازدارنده ای ازجمله خودداری از گذاشتن اشیاء قیمتی، اسناد و مدارک مهم در داخل خودرو، بالا بردن شیشه اتومبیل و بستن درب ها، توقف در پارکینگ های عمومی، تجهیزخودرو به امکانات ایمنی وخودداری از پارک کردن اتومبیل در نقاط خلوت و تاریک باید توسط رانندگان انجام شود.

کشف محموله پوشاک قاچاق یکصد میلیونی در شهرستان بویراحمد

ماموران انتظامی شهرستان بویراحمد با توقیف یک دستگاه خودروی سمند در محور های مواصلاتی این شهرستان ، محموله پوشاک قاچاق را از این خودرو کشف کردند.

در این عملیات بیش از 150 توپ پوشاک قاچاق خارجی کشف و راننده دستگیر شد.

ارزش اقلام و کالای قاچاق مکشوفه 100 میلیون ریال عنوان شد و متهم پس از دستگیری و تشکیل پرونده، تحویل مرجع قضائی شد.