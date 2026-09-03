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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳

قرار شبانه رشتی‌ها به ایستگاه ۱۸۷ رسید

قرار شبانه رشتی‌ها به ایستگاه ۱۸۷ رسید

رشت- در این فیلم، یکصد و هشتاد و هفتمین قرار شبانه رشتی‌ها در دفاع از وطن را مشاهده می کنید.

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فیلم: نرجس غلامپور

کد مطلب 6936719

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