https://mehrnews.com/x3cY6J ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳ کد مطلب 6936719 استانها گیلان استانها گیلان ۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳ قرار شبانه رشتیها به ایستگاه ۱۸۷ رسید رشت- در این فیلم، یکصد و هشتاد و هفتمین قرار شبانه رشتیها در دفاع از وطن را مشاهده می کنید. دریافت 11 MB فیلم: نرجس غلامپور کد مطلب 6936719 کپی شد مطالب مرتبط صد و هشتاد و ششمین اجتماع مردمی در رشت قرار شبانه رشتیها به ایستگاه ۱۸۸ رسید گزارش مهر از یکصد و هشتاد و ششمین قرار شبانه رشتیها در میدان ۱۸۵ شب ایستادگی رشتیها در میدان خونخواهی امام شهید گیلان جزو سه استان برتر کشور در برگزاری مسابقات «میدان یار» است صد و هشتاد و هفتمین شب حضور لنگرودی ها در میدان باران هم مانع حضور مردم رشت در میدان نشد برچسبها رشت تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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