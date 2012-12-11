زنده شدن خاطرات جنگهای داخلی1861 در آمریکا/افزایش تحرکات جدایی طلبان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" در مطلبی نوشت: بعد از پیروزی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در آمریکا، بسیاری از ایالتهای جنوبی آمریکا خواستار جدایی از دولت مرکزی شده اند. به گونه ای که خاطرات جنگهای داخلی 1861 در این کشور که بعد از پیروزی "آبراهام لینکلن" در پی انتخابات ریاست جمهوری در سال 1860 در این کشور درگرفت، بار دیگر زنده می شود.

لازم به ذکر است که در دوره چهار ساله جنگهای داخلی در آمریکا حدود 600 هزار نفر جان باختند. پس از چهار سال خونریزی، جنگ های داخلی آمریکا در بهار 1865 میلادی- یعنی 154 سال قبل- با شکست ارتش ایالات (جنوبی) آمریکا و سقوط شهر ریچموند پایتخت آن به پایان رسید.

نویسنده این مطلب در ادامه نوشت: انتخابات ریاست جمهوری 2012 هم تمام شده است، اما سرو صدای مغلوب و طرفداران آنها هنوز قابل شنیدن است. بخشهایی از آمریکا که طرفداران محافظه کار جمهوریخواهان در آنها هستند هنوز تلخی این شکست را از یاد نبرده اند.

آنها با احساسی توام با دشمنی و بیگانگی نسبت به انتخاب مجدد اوباما واکنش نشان داده و پذیرفتن این نتیجه برایشان تلخ است. حالا عده ای از این گروههای دلسرد که اوباما را به عنوان یک سوسیالیست می شناسند و دولت وی را یک نظام کمونیستی ارزیابی می کنند، رویای تکرار یک تصمیم فاجعه بار را که با آن ایالت های جنوبی آمریکا در آوریل 1861 روی پیروزی انتخاباتی یک رئیس جمهوری منفور واکنش دادند و جنگهای داخلی در آمریکا را به راه انداختند، در ذهن می پرورانند. این جنگها که به مدت چهار سال طول کشید خونین ترین جنگهای داخلی در آمریکا لقب گرفت.

این روزنامه سوئیسی در ادامه نوشت: امروز نیز مانند آن سالها ، جدایی طلبان محافظه کار و وفادار به جمهوریخواهان بعد از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در کشورشان که خوشایند آنها نبود، خروج از دولت مرکزی و جدایی را طلب می کنند. این جنبش های جدایی طلبانه البته در پنجاه ایالت آمریکا وجود دارد، اما در برخی ایالتهای جنوبی و بخصوص در تگزاس شدت بیشتری دارد.

برای اینکه تقاضای جدایی از دولت مرکزی که در سایت رسمی کاخ سفید ثبت می شود مورد بررسی قرار گیرد به 25 هزار امضا نیاز دارد که البته تنها در ایالت تگزاس حدود 120 هزار نفر خواهان این جدایی و استقلال از دولت مرکزی شده اند.

روزنامه آلمانی "تاگس سایتونگ" نیز چندی پیش گزارشی در این باره نوشته و در آن تصریح کرد: "الکساندر ال" یکی از افرادی است که خواستار جدایی ایالت اوتا در وب سایت رسمی کاخ سفید شده است. وی این درخواست خود را در ده نوامبر در وب سایت رسمی کاخ سفید قرار داده است و از آن زمان حدود دو هزار و هشتصد و پنجاه و سه شهروند این ایالت این درخوات الکساندر را امضا کرده اند.