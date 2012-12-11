وضعیت هوای پایتخت در شرایط ناسالم/ کاهش غلظت آلاینده ها در روزهای آینده

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس آخرین اطلاعاتی که در دست داریم شاخص آلودگی ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون شهر تهران در حال 129 PSI است و هم اکنون هوای پایتخت در شرایط ناسالم قرار دارد.

به گفته وی، با توجه به پیگیریهای مرکز پایش آلودگی هوای اداره کل حفاظت از محیط زیست استان تهران و با توجه به شرایط جوی که در روزهای آینده در پیش خواهیم داشت و با ورود به شرایط ناپایدار هوا از غلظت آلاینده ها در هوای شهر تهران کاسته خواهد شد.

رشیدی اظهار داشت: در حال حاضر از میزان غلظت تمام آلاینده ها به غیر از آلاینده دی اکسید گوگرد نسبت به روز گذشته کاسته شده و میزان غلظت آلاینده ازن تغییری نکرده است.