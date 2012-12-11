نامه امام علی(ع) به مالک فراتر ازمنشورحقوق بشر/ تشریح ابعاد مغفول نامه

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم با حضور دکتر دهشیری معاون پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و جمعی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه سه شنبه 21 آذرماه در گنبد آسمان برج میلاد برگزار شد

در ابتدای این مراسم حجت الاسلام اکبری رئیس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی تاکید کرد: منشور حکمت و حکومت مربوط به 14 قرن پیش نیست، بلکه نوشته ای برای 14 قرن آینده است. همانطور که حدوث قرآن مربوط به 14 قرن پیش است، اما مباحث و معارف آن مربوط به آینده می باشد.

وی به ترجمه پرتغالی این کتاب اشاره کرد و گفت: این مراسم در واقع رونمایی از 8 ترجمه به اضافه یک ترجمه پرتغالی است چرا که خبر ترجمه پرتغالی این کتاب شب گذشته از سوی موسسه اسلامی در برزیل به دست ما رسید.

رئیس مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی افزود: در ابتدا از دکتر خاتمی استاد ادبیات دانشگاه شهید بهشتی خواستیم که پژوهشی اندیشمندانه در باب معرفی نامه امام علی به مالک اشتر بنا به ذهن و زبان مخاطبان خارج از کشور تدوین کنند که این کتاب نهایتا با ویژگی های شایسته نگارش شد و آن را به نمایندگی های فرهنگی خارج از کشور ارسال کردیم و تا کنون به 9 زبان قزاقی، ایتالیایی، روسی، امهری، سوئدی، انگلیسی، فرانسوی، تاگالوگ و پرتغالی ترجمه شده و این آثار در کشورهای مربوطه به چاپ رسید.

در ادامه این مراسم دکتر سید احمد خاتمی مولف کتاب منشور حکمت و حکومت گفت: حدود 170 موضوع مستقل از نامه امام علی به مالک اشتر استخراج شد که هر کدام از آنها درخور تحقیق مستقل به لحاظ جامعه شناسی، سیاسی، اعتقادی و ... است و اساسا امکان ترجمه این نامه گامی در جهت معرفی تفکر شیعی است.

وی با اشاره به برخی از موضوعاتی که در نامه امام علی به مالک اشتر وجود دارد تاکید کرد: این نامه نشان می دهد که هنوز بعد از 14 قرن چقدر از اندیشه های والای امام عقب مانده ایم و با وجود چنین منشوری که از منشور حقوق بشر بسیار بسیار بالاتر است - که در این کتاب به مقایسه اجمالی این دو منشور پرداخته ام - غفلت ورزیده ایم.

استاد ادبیات دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به توصیه های امام علی در این نامه گفت: در این نامه امیر المومنین توصیه های مختلفی دارند. از جمله انجام امور در وقت مناسب، بردباری در برابر شاکیان، پیروی از اوامر الهی در قرآن، رعایت تقوای الهی، دقت در تنظیم عهدنامه ها، رعایت حال فرومایگان و غیره می باشد.

حجت الاسلام دکتر سید سلمان صفوی رئیس مرکز صلح در لندن نیز در این مراسم به تبیین واژه حکمت پرداخت و عقل را ابزار وصول به حکمت خواند و گفت: ما با یک عقل روبرو نیستیم چرا که عقل همه انسانها به یک اندازه نیست. در متون عرفانی به 14 عقل اشاره شده است، عقلی که ناشر به این منشور (نامه امام علی به مالک اشتر) است سه عقل معاش، معاد و ربانی است.

این پژوهشگر افزود: حلقه وصل عقل معاش و معاد، عقل ربانی است که بین عقل معاد و معاش تعادل ایجاد می کند و ما این عقل ربانی را در منشور امام علی (ع) به مالک اشتر می بینیم که بین امر دنیا و آخرت جمع کرده است.

صفوی با بیان اینکه نهج البلاغه شامل انواع حکمت است افزود: سه مانیفست متافیزیک (خطبه آفرینش و 20 خطبه دیگر، مانیفست سیاسی که مربوط به حکمت عملی در حوزه سیاست است (نامه امام علی به مالک اشتر) و مانیسفت عرفانی که مربوط به حکمت عملی در حوزه معنویت است (خطبه متقین نهج البلاغه) ناظر به سه نوع حکمت است.

رئیس مرکز صلح لندن افزود: بر اساس نامه امام علی به مالک اشتر کار حکومت اداره معیشت مردم است. حکومت باید زندگی دنیایی مردم را تدبیر کند. آنچه که بین توحید و تدبیر معاش و آن عقل معاد که تحقق زندگی عالی ابدی است در مانیفست متقین است که امروز ما در این باب مشکل داریم.

وی تاکید کرد: در تحلیل کل نهج البلاغه که ساختار عظیمی است یک نقطه ثقل وجود دارد که انواع حکمت ها را تضمین می کند و آن خطبه متقین است. منهای تقوا و معنویت ما نه دنیا را می توانیم بسازیم و نه به آخرت می توانیم برسیم. در نهج البلاغه با شعار روبرو نیستیم بلکه با شعور و حکمت روبروایم.

دکتر صفوی در پایان تاکید کرد: نهج البلاغه که کتاب حکمت است دارای چند مانیفست توحید، عرفان و سیاست است که مانیفست سیاسی شیعه همان مانیفست مالک اشتر است که اگر بخواهد جامه عمل بپوشد نیاز دارد به مانیفست متقین بر اساس توحید تکیه کند.

در ادامه این مراسم دکتر پهلوان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به نمایندگی از بنیاد بین المللی نهج البلاغه طی سخنانی تاکید کرد: عمر به سرعت طی می شود و ای کاش ما عمرمان را در راه اعتلای حق و حقیقت و ترویج مبانی اعتقادی صحیح و فرمایشات قرآن و ائمه اطهار قرار دهیم.

وی تاکید کرد: جمهوی اسلامی به مسئولین که چشم به نهج البلاغه و به حکومت علوی دارند و می خواهند مردم را به نام امیرالمومنین آشنا کنند و دین و دنیای مردم را در مسیری قرار دهند که رضای الهی در آن است باید بدانند که نهج البلاغه دستورالعمل حکومتی است و بهترین منبعی است که می توانند در حکومت داری از آن بهره مند شوند.

دکتر پهلوان با اشاره به ثبت عهدنامه مالک اشتر در سازمان یونسکو در سال گذشته تاکید کرد: حکومت امیرالمومین با میل و اشتیاق توده مردم صورت گرفت چرا که حکومت اسلامی بر اساس خواست و آرای مردم باید تشکیل شود و یکی از افتخارات ما در جمهوری اسلامی این است که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد است.

دکتر امیری استاد دانشگاه و پژوهشگر برتر استان قم نیز در این مراسم گفت: کتاب نهج البلاغه برای 14 قرن پیش است اما مطالبی در همه علوم به ویژه مدیریت دارد و این در حالی است که سابقه رشته مدیریت نهایتا به 300 سال پیش بر می گردد.

وی عهدنامه مالک اشتر را الگوی مدیریت دولتی خواند و با اظهار تاسف از مهجوریت نهج البلاغه در میان شیعیان تصریح کرد: همواره در مراکز علمی در مدیریت ژاپنی به عنوان یک الگو تاکید می شود که مبتنی بر نگاه پدر به فرزند است در حالی که 14 قرن پیش مولای متقیان همین مطلب را در نامه به مالک اشتر یادآوری می کنند.

در ادامه این نشست دکتر دهشیری معاون پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی طی سخنانی گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای اهتمام در دیپلماسی فرهنگی ماموریت دارد که نامه حضرت امیر به مالک اشتر حاوی مطالبی در این باب است که می تواند برای علاقه مندان این حوزه مورد توجه باشد.

وی با اشاره به مباحث مدیریتی در عهدنامه مالک اشتر تصریح کرد: بحث مدیریت زمان، انجام بهنگام امور، نحوه برخورد با دوستان و دشمنان، پیوند اخلاق و سیاست ، توجه به دیگر نقش آفرینان جامعه به غیر از نقش آفرینان حکومتی و ... از جمله مباحث مدیریتی مورد تاکید در این نامه می باشد به همین دلیل می توانیم به عهدنامه مالک اشتر به عنوان یک منشور دیپلماسی فرهنگی بنگریم.

به گزارش مهر در پایان این مراسم از ترجمه کتاب منشور حکمت و حکومت به 8 زبان رونمایی شد.