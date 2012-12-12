به گزارش خبرنگار مهر، با حضور برای نخستین بار از سامانه صدور یکپارچه برگه و برچسب معاینه فنی خودروهای گازسوز امروز چهارشنبه 22 آذر ماه به طور رسمی رونمایی شد.

در حال حاضر تعداد کل خودروهای دوگانه سوز گاز ایران به 2.8 میلیون دستگاه رسیده که با احتساب تبدیل خودروهای گازسوز در کارگاه های غیر مجاز تعداد خودروهای دوگانه سوز از مرز سه میلیون و 500 دستگاه عبور کرده است.

بر این اساس انجام معاینات فنی خودروهای دوگانه سوز یکی از مکلات پیش روی صنعت سی.ان.جی بوده به طوری‌که کارشناسان از خودروهای دوگانه سوز به عنوان بمب های متحرک گازی یاد می‌کنند.

بازرسی ادواری خودروهای گازسوز به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر به منظور جلوگیری از بروز حوادث و سوانح تلخ همچنان تقریبا مغفول مانده بود که با اقداماتی که در سطح کلان دولت انجام گرفته پیش بینی می شود با راه اندازی این سامانه امکان بازرسی خودروهای دوگانه سوز فراهم می‌شود.

با آغاز به کار بازرسی ادواری خودروهای گازسوز، ‌مالکان این خودروها موظف اند هر ساله در مراکز معاینه فنی اقدام به انجام بازرسی ادواری کنند و چنانچه برچسب بازرسی ادواری را دریافت نکنند از انجام سوخت گیری در جایگاه‌های سوخت گاز طبیعی منع می‌شوند.

شان بلیس دبیر اجرایی انجمن بین المللی خودروهای گازسوز پیشتر با بیان اینکه هم اکنون 800 هزارخودروی گازسوز در ایران به بازرسی فنی نیاز دارند، گفته بود: بر اساس قانون خودروهای گازسوز باید در مقاطع زمانی مختلف مورد بازرسی ادواری قرار گیرند که در صورت انجام نشدن آن باید از سوخت گیری 800 هزار خودرو جلوگیری شود.

حسین هاشمی مدیر صنایع خودرویی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت هم با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع خودروهای گازسوز با همکاری وزارت نفت، تاکید کرده است: با راه‌اندازی سامانه جامع، خودروهای گازسوز غیرمجاز شناسایی می‌شوند.

بیژن حاج محمدرضا رئیس سندیکای جایگاه داران سراسر کشور هم پیشتر از سوخت گیری و تردد خودروهای گازسوز غیر استاندارد به عنوان یکی از مشکلات پیش روی توسعه صنعت CNG در کشور یاد کرده و به مهر گفته بود: بر اساس برنامه‌ جدید این دسته از خودروها CNG عرضه نخواهد شد.