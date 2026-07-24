به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیلری صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران از وقوع حادثه رانندگی در محور گرگان به آققلا خبر داد و اظهار کرد: صبح امروز جمعه برخورد یک دستگاه خودروی پراید با پژو ۴۰۵ در ورودی روستای قربانآباد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان (EOC) اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله دو تیم عملیاتی شامل تیم واکنش سریع و تیم پایگاه امداد و نجات صحنه آققلا به همراه دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
حاجیلری با بیان اینکه در این سانحه ۹ نفر حضور داشتند، گفت: بر اثر این تصادف ۶ نفر مصدوم شدند که چهار نفر از آنان توسط نیروهای جمعیت هلالاحمر و دو نفر دیگر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی ادامه داد: در میان مصدومان انتقالی، یک جوان ۲۲ ساله با ترومای کمر و یک جوان ۲۰ ساله با آسیبدیدگی از ناحیه گردن و صورت توسط تیم واکنش سریع هلالاحمر به بیمارستان آلجلیل آققلا انتقال یافتند.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر گلستان خاطرنشان کرد: همچنین دو مصدوم دیگر توسط تیم پایگاه امداد و نجات صحنه آققلا و دو نفر نیز توسط اورژانس به مراکز درمانی اعزام شدند.
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