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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

برخورد پراید و پژو در محور گرگان–آق‌قلا ۶ مصدوم بر جای گذاشت

برخورد پراید و پژو در محور گرگان–آق‌قلا ۶ مصدوم بر جای گذاشت

گرگان- معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان از مصدوم شدن ۶ نفر در پی برخورد یک دستگاه پراید با پژو ۴۰۵ در محور گرگان–آق‌قلا خبر داد و گفت: مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیلری صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران از وقوع حادثه رانندگی در محور گرگان به آق‌قلا خبر داد و اظهار کرد: صبح امروز جمعه برخورد یک دستگاه خودروی پراید با پژو ۴۰۵ در ورودی روستای قربان‌آباد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان (EOC) اعلام شد.


وی افزود: بلافاصله دو تیم عملیاتی شامل تیم واکنش سریع و تیم پایگاه امداد و نجات صحنه آق‌قلا به همراه دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

حاجیلری با بیان اینکه در این سانحه ۹ نفر حضور داشتند، گفت: بر اثر این تصادف ۶ نفر مصدوم شدند که چهار نفر از آنان توسط نیروهای جمعیت هلال‌احمر و دو نفر دیگر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی ادامه داد: در میان مصدومان انتقالی، یک جوان ۲۲ ساله با ترومای کمر و یک جوان ۲۰ ساله با آسیب‌دیدگی از ناحیه گردن و صورت توسط تیم واکنش سریع هلال‌احمر به بیمارستان آل‌جلیل آق‌قلا انتقال یافتند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان خاطرنشان کرد: همچنین دو مصدوم دیگر توسط تیم پایگاه امداد و نجات صحنه آق‌قلا و دو نفر نیز توسط اورژانس به مراکز درمانی اعزام شدند.

کد مطلب 6897397

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