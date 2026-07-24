به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راهور استان زنجان در اطلاعیه‌ای در واکنش به انتقادات مردمی در خصوص اعمال جریمه ها ارسال شده،اعلام کرد: براساس ماده سه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، طی دو سال اخیر با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری استانداری، دادستانی مرکز استان، شهرداری و شورای اسلامی شهر، سامانه‌های هوشمند کنترل تخلفات توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و معتبر داخلی در زنجان نصب و راه‌اندازی شد

در این اطلاعیه عنوان شده است: پلیس راهور در راستای تکالیف قانونی خود، هوشمندسازی کنترل ترافیک و تخلفات رانندگی را به‌صورت جدی در دستور کار قرار داده است که بخشی از این سامانه‌ها در سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری رسید و نتیجه آن کاهش ۴۸ درصدی جان‌باختگان حوادث رانندگی در شهر زنجان بود همچنین تعدادی دیگر از این سامانه‌ها از ابتدای تیرماه سال جاری وارد مدار بهره‌برداری شد.

در ادامه اطلاعیه آمده است: با توجه به اینکه سرعت غیرمجاز یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در وقوع و شدت تصادفات رانندگی است، کنترل سرعت در معابر شهری از اولویت‌های اصلی پلیس راهور محسوب می‌شود و انتظار می‌رود با توسعه این سامانه‌ها، گام مؤثری در کاهش سوانح رانندگی برداشته شود.

این اطلاعیه می افزاید: بر اساس ماده ۲۶ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، حداکثر سرعت مجاز در معابر اصلی شهری ۶۰ کیلومتر و در معابر فرعی ۵۰ کیلومتر تعیین شده است همچنین در آیین‌نامه طراحی معابر شهری که در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده، سرعت مجاز در معابر اصلی درون‌شهری ۵۰ کیلومتر و در معابر فرعی ۴۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است. با این حال، به دلیل ضرورت اطلاع‌رسانی بیشتر، در حال حاضر ملاک عمل سامانه‌های ثبت تخلف همان مفاد ماده ۲۶ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی است و کاهش ۱۰ کیلومتر بر ساعتی سرعت‌ها هنوز در دوربین‌ها اعمال نشده است.

پلیس راهور استان زنجان می افزاید: تمام رانندگان هنگام دریافت گواهینامه رانندگی با قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده ۲۶ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، آشنا می‌شوند و پلیس راهور نیز در فرآیند آموزش و آزمون، وظیفه اطلاع‌رسانی خود را انجام می‌دهد. در حال حاضر در شهر زنجان، حداکثر سرعت مجاز در بلوار ۲۲ بهمن ۶۰ کیلومتر بر ساعت و در سایر معابر شهری کمتر از ۵۰ کیلومتر بر ساعت تعیین شده است.

در ادامه اطلاعیه تاکید شده است: شهروندان برای اطلاع از جرایم رانندگی و اعمال قانون، می‌توانند به تارنمای rahvar۱۲۰ یا دفاتر خدمات انتظامی مراجعه کرده یا با نصب و استفاده از نرم افزار پلیس من یا سایر برنامه‌های کاربردی معتبر اقدام کنند. همچنین تمامی شهروندان فهیم و رانندگان با رعایت دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پلیس را در کاهش تصادفات و حفظ جان هموطنان یاری کنند تا با همکاری و مسئولیت‌پذیری همگانی، شاهد شهری ایمن‌تر و کاهش حوادث ناگوار رانندگی باشیم.