به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دهقان درباره کتاب جدید خود با نام «جاده‌های کارون» گفت: این رمان برای گروه سنی نوجوان نوشته شده و روزهای اشغال خرمشهر را روایت می‌کند.

وی در ادامه افزود: فضای داستان در کنار رود کارون و به روزهای اشغال خرمشهر بازمی‌گردد. این رمان ماجرای سه نوجوان است که در این سوی رود کارون در سنگرهای خط مقدم جبهه هستند. داستان، ماجراهای جنگی این سه نوجوان را روایت می‏کند که با ورود شخصیت دیگری به نام «عبدل» متحول می‌شود و این سه شخصیت به دنبال این‌ می‌روند که عبدل چه کسی است.

دهقان درباره نگارش این رمان گفت: دوست داشتم داستانی را بنویسم که روزهای ملی کشور را روایت می‏کند. دوست داشتم بچه‌های کشورم متوجه شوند که غرور ملی چیست و روزهایی در این کشور بوده که همه دست به دست هم داد‏ه بودند تا کشور را حفظ کنند. بچه‏‌های کارون روایت آزادی یک شهر است و سه نوجوانی که هم سن‌و سال نوجوانان امروز هستند. نوجوان‌های آن روزگار در جبهه‌ها کارهایی را انجام دادند که خیلی بزرگ‌تر از حد و اندازه و سن آنها بود.

نویسنده کتاب «سفر به گرای 270 درجه» در مورد ویژگی‌های فنی این داستان گفت: این داستان از زبان یکی از نوجوانان داستان با نام «ناصر» روایت می‌شود. روایت داستان نیم‌نگاهی به طنز دارد و پایان داستان با آزادی خرمشهر همزمان شده است.

دهقان در مورد چگونگی نگارش این کتاب گفت:‌ جرقه نگارش این رمان با مطالعه خاطرات یک فرمانده عراقی به ذهن من خطور کرد. این فرمانده عراقی با نام «عزالدین مانع» در خاطراتش زندگی خود در زمان جنگ را روایت کرده بود و ماجراهای خرمشهر و اتفاقاتی را که در آنجا رخ داده بود.

وی در ادامه افزود: این خاطرات را نزدیک به 10 سال پیش مطالعه کردم و با خواندن یکی از تک‏‌خاطرات این فرمانده عراقی، دوست داشتم داستانی بنویسم، اما نمی‌دانستم این ماجرای کوتاه که به دل من نشست، روزگاری تبدیل به یک رمان بلند شود.

نویسنده کتاب «گردان چهار نفره» در مورد انتشار این اثر نیز گفت: چندی پیش کار نگارش این کتاب به پایان رسید اما نامی برای آن انتخاب نشده بود. در حال حاضر نام این اثر هم انتخاب شده است و کتاب را برای چاپ به انتشارات سوره مهر تحویل داده‌ام.

مهر پیش از این برشی از این رمان احمد دهقان را در گروه فرهنگ و ادب خود منتشر کرده بود.