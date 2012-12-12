به گزارش خبرنگار مهر، هاشم سید احمدی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از گمرک بازرگان ماکو، با اشاره به تجهیز گمرکات آذربایجان غربی به تجهیزات و سامانه های پیشرفته کنترلی نظیر X-RAY و Gamma Ray و سگ های مواد یاب، افزود: تقویت سگ های مواد یاب برای تشدید مقابله با قاچاق مواد مخدر امسال اجرایی می شود.

وی اظهار داشت: با توجه به دستاوردهای مهمی که در زمینه بکارگیری تیم های عملیاتی سگ های موادیاب در گمرکات بازرگان و ارومیه به دست آمده، با برنامه ریزی های انجام شده توسط این حوزه نظارت نسبت به تقویت سگ های مواد یاب اقدام می شود.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی از اجرای مرحله دوم عملیات عمرانی پایانه مرزی بازرگان خبر داد و عنوان کرد: پایانه‌های مرزی بستر توسعه اقتصادی و دستیابی به زمینه های توسعه پایدار از طریق جابجایی کالا و مسافران بین المللی محسوب شده و بهره برداری از طرح های عمرانی در مبادی ورودی و خروجی در افزایش تعاملات با کشورهای همسایه، ایجاد اشتغال پایدار، رشد درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تاثیر بسزایی دارد.



وی از اتمام عملیات عمرانی طرح توسعه پایانه مرزی بازرگان تا پایان امسال خبر داد و یادآور شد: پایانه مرزی بازرگان بدلیل قرارگرفتن در مسیر کریدورهای مهم بین المللی اهمیت بسیاری داشته و بعنوان شاهراه اصلی زمینی کشور برای ارتباط با اروپا محسوب می شود.

وجود 9 گمرک فعال که در نوار مرزی شمال و غرب آذربایجان غربی هستند در کنار فعالیت بازارچه های مرزی افق های روشنی را در زمینه صادرات و توسعه روابط اقتصادی بین المللی ایجاد کرده، با اجرای سیاست و برنامه های مربوط به تقویت صادرات کالاهای غیر نفتی در سالهای اخیر ارزش کل صادرات از مبادی مرزی استان همواره سیر صعودی داشته است.



عمده کالاهای صادراتی آذربایجان غربی شامل کنسانتره، آبمیوه، محصولات غذایی، سیب، انگور و کشمش است که بیش از 70 درصد ارزش کل صادرات استان را به خود اختصاص داده اند و اقلام عمده وارداتی استان محدود به ماشین آلات صنعتی و مواد اولیه شیمیایی است.