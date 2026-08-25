به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا قادر قادری، امام‌جمعه پاوه، شامگاه سه شنبه در مراسم گرامیداشت میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی(ص) و آغاز هفته وحدت در مسجد جامع پاوه، با تبریک این ایام اظهار کرد: حضور مردم و ارادتمندان رسول‌الله(ص) در چنین مراسم‌هایی، جلوه‌ای از عشق و محبت امت اسلامی به پیامبر رحمت است.

وی با اشاره به فلسفه برگزاری مراسم میلاد پیامبر اکرم(ص)، گفت: مهم‌ترین هدف از این مراسم، آشنا کردن مسلمانان با زندگی، اخلاق و سیره پیامبر بزرگوار اسلام(ص) است؛ چراکه خداوند متعال، رسول‌الله(ص) را الگویی نیکو برای همه انسان‌ها معرفی کرده است.

میلاد پیامبر(ص)، فرصتی برای شناخت سیره نبوی

امام‌جمعه پاوه با اشاره به جایگاه والای پیامبر اسلام(ص) در قرآن کریم، افزود: تمام لحظات زندگی پیامبر اکرم(ص) برای بشریت خیر و برکت بوده و مسلمانان باید بیش از پیش با شخصیت، اخلاق و روش زندگی آن حضرت آشنا شوند.

قادری با بیان اینکه جشن میلاد نباید تنها به یک مراسم محدود شود، تصریح کرد: باید از این فرصت برای بازخوانی سیره پیامبر رحمت(ص) و تبدیل آموزه‌های اخلاقی و انسانی آن حضرت به سبک زندگی استفاده کنیم.

وحدت، راه عزت و سربلندی مسلمانان

وی وحدت را دومین فلسفه مهم برگزاری مراسم میلاد پیامبر اکرم(ص) عنوان کرد و گفت: خداوند مسلمانان را به چنگ زدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه دعوت کرده است.

امام‌جمعه پاوه ادامه داد: راه پیروزی، عزت و سربلندی مسلمانان در وحدت، تفاهم و کنار هم بودن است و دشمنان همواره تلاش می‌کنند از اختلاف میان مسلمانان برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند.

قادری با اشاره به نامگذاری فاصله میان ۱۲ تا ۱۷ ربیع‌الاول به عنوان هفته وحدت، یادآور شد: مردم پاوه از نخستین سال‌های این نامگذاری، پیام وحدت و برادری را جدی گرفته‌اند و برای تقویت همدلی میان مسلمانان تلاش کرده‌اند.

مردم پاوه ۴۵ سال پیام وحدت را فریاد زده‌اند

وی با بیان خاطره‌ای از سال ۱۳۶۰ گفت: در آن سال و همزمان با آغاز نامگذاری هفته وحدت، مردم پاوه با برگزاری راهپیمایی و حضور جمعی از جوانان در دانشگاه تهران، پیام وحدت و برادری اهل سنت این منطقه را به مردم ایران رساندند.

امام‌جمعه پاوه افزود: بیش از چهار دهه از آن روزها گذشته و خواسته ما همچنان همان است؛ وحدت، همراهی و برادری. ما اهل تفرقه نبوده‌ایم و نخواهیم بود.

قادری با انتقاد از دامن زدن به اختلافات مذهبی بر سر برخی مسائل، گفت: در شرایطی که جهان اسلام با مشکلات و آسیب‌های مختلفی روبه‌رو است، نباید مسائل فرعی را به عاملی برای اختلاف و فاصله گرفتن مسلمانان از یکدیگر تبدیل کرد.

وی تأکید کرد: مسلمانان باید در کنار پرداختن به مسائل دینی، نسبت به آسیب‌هایی همچون اعتیاد، فساد و دیگر مشکلات اجتماعی نیز احساس مسئولیت کنند و اجازه ندهند دشمنان از اختلافات داخلی سوءاستفاده کنند.

آمریکا در جنگ اقتصادی نیز موفق نخواهد شد

امام‌جمعه پاوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدیدهای آمریکا علیه ایران، گفت: همان‌گونه که دشمنان در جنگ نظامی به اهداف خود نرسیدند، در جنگ اقتصادی نیز موفق نخواهند شد.

قادری تصریح کرد: ملت ایران در طول دهه‌های گذشته سختی‌های فراوانی را پشت سر گذاشته و امروز نیز در برابر فشارها و تهدیدها تسلیم نخواهد شد.

وی در پایان با قدردانی از حضور مردم و تلاش دست‌اندرکاران برگزاری مراسم میلاد پیامبر اکرم(ص)، گفت: زنده نگه داشتن نام و سیره رسول‌الله(ص) و تقویت محبت و وحدت میان مسلمانان، وظیفه‌ای مهم برای همه ماست.

مراسم گرامیداشت میلاد پیامبر رحمت(ص) و آغاز هفته وحدت با حضور پرشور مردم، روحانیون و مسئولان در مسجد جامع پاوه برگزار شد.