https://mehrnews.com/x3cTrd ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۴ کد مطلب 6927875 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۴ تجمع مردم چرام در صد و هفتاد و هشتمین شب پایداری و مقاومت چرام-تجمع مردم چرام در صد و هفتاد و هشتمین شب پایداری و مقاومت برگزار شد. دریافت 64 MB کد مطلب 6927875 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) دومین شب از برگزاری مسابقه «میدان دار» در تجمع شبانه شفت قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان صد و هفتاد و هشت شب مقاومت و میدانداری مردم لاهیجان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند برچسبها تجمع مردمی شهرستان چرام جنگ رمضان
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