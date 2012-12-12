بسیج سازندگی از مصادیق اصلی خدمت به محرومین است

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید ظهر چهارشنبه در سومین جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای جهادی خراسان جنوبی با اشاره به سوابق فرهنگی این استان اظهارداشت: مردم این استان در صحنه های مختلف انقلاب حضوری بی نظیر داشته اند.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی مشکلات عدیده ای را به لحاظ وقوع خشکسالی ها ، نداشتن منابع آبی و نفتی دارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه جاذبه های سرمایه گذاری در استان نیز کم است، همت و تلاش مسئولان علیرغم تنگنا ها و کمبودها، موجب آبادانی و کسب موفقیت های چشمگیر در عرصه های مختلف شده است.

وی با بیان اینکه توجه به اقشار مختلف مردم در راستای رفع محرومیت از رسالت های اصلی بسیج سازندگی است، بیان کرد: پروژه های عمرانی اجرا شده توسط بسیج سازندگی استان طی دو سال گذشته از رشدی 2.5 برابری برخودار بوده است.

رشید تصریح کرد: در سال جاری نیز در حال حاضر500 پروژه عمرانی عام المنفعه با اعتباری بالغ بر 90میلیارد ریال در بسیج سازندگی در حال اجرا است.

وی گفت: این نشان دهنده تعامل و همکاری بسیار خوب دستگاه های اجرایی استان با بسیج سازندگی است.

استاندار خراسان جنوبی پرداختن به اقتصاد مقاومتی را بهترین راه برای عملیاتی کردن شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال جاری دانست و افزود: مشارکت مردم در ایجاد اشتغال خرد می تواند کمک موثری به اقتصاد داشته باشد.

رشید ادامه داد: استفاده از ظرفیت های اقتصادی با توجه به اقلیم و شرایط آب و هوایی استان باید مورد توجه مسئولان و بسیجیان در اجرای پروژه های سازندگی قرار گیرد.