شناسایی و انهدام خط لوله انتقال سوخت قاچاق به دریا

سردار احمد گراوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح پاکسازی مناطق آلوده، با هدف برخورد با قاچاقچیان سوخت روز گذشته در شهرستان بندرلنگه اجرا شد. در این طرح ماموران با تشدید اقدامات اطلاعاتی موفق شدند یک خط لوله انتقال سوخت قاچاق را که توسط قاچاقچیان زیر خاک پنهان شده بود شناسایی و هزار و 200 متر خط لوله انتقال سوخت را منهدم کنند.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط جغرافیایی و باتلاقی بودن منطقه، قاچاقچیان سوخت را ابتدا با خودرو تا محل باتلاق و سپس از طریق لوله زیرزمینی به شناورها انتقال می دادند.

جانشین فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی با اشاره به سایر کشفیات قاچاق سوخت تاکید کرد: ماموران اطلاعاتی پایگاه دریابانی بوشهر در طرح بزرگ مبارزه با قاچاق سوخت موفق شند باند بزرگ صادرکننده غیرقانونی سوخت را شناسایی و منهدم کنند.



گراوند در مورد شگرد فعالیت این باند گفت: افراد باند با استفاده از ترفندهای متقلبانه، با اخذ مانیفست سفر به کشور عمان، 93 هزار لیتر سوخت را به صورت قانونی از شرکت نفت تحویل گرفته اما به جای سفر به عمان یا دیگر کشورها، سوخت را به شناوران خارجی که در آنسوی مرزهای آبی حضور دارند، می فروشند.

به گفته وی، 6 متهم در این رابطه شناسایی و دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند. ضمن اینکه ارزش ریالی محمولی توقیفی با انتقال به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی یک میلیارد و 860 میلیون ریال برآورد شد.

جانشین فرمانده مرزبانی با اعلام اینکه ماموران گشت دریایی ناوگروه شناوری پایگاه دریابانی روز گذشته به یک فروند لنج در خوربات شرق بندرعباس مشکوک شدند، افزود: ناخدای شناور بدون اعتنا به ایست و هشدار ماموران اقدام به افزایش سرعت کرد که با اقدام سریع مرزبانان پس از تعقیب و گریز ناچار به توقف شد.

گراوند ادامه داد: در بازرسی از این لنج 60 هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و 9 قاچاقچی نیز شناسایی و دستگیر شدند.

وی در پایان با اعلام اینکه مرزبانی اجازه برهم زدن نظم اقتصادی کشور را به هیچ فردی نمی دهد،تاکید کرد: مرزبانان با اجرای طرح های مختلف اطلاعاتی و عملیاتی و همچنین گشت زنی های مستمر و شبانه روزی اجازه هیچ گونه تحرکی به برهم زنندگان نظام اقتصادی کشور در مرزهای آبی را نمی دهند.