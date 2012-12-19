کتیبه های تاریخی دوران مشروطیت در حال نابودی/ عدم حفاظت کتیبه ها

به گزارش خبرنگار مهر، استان چهارمحال و بختیاری در جنوب غربی کشور و در محدوده رشته کوهای زاگرس قرار گرفته است.

این استان یکی از استانهای کوچک کشور به شمار می آید و دارای مناطق گردشگری طبیعی و تاریخی بسیار زیادی است.

قلعه های تاریخی، پل های تاریخی، کتیبه های تاریخی و... از نمونه آثارهای تاریخی این استان هستند که بسیاری از آنها در اثر بی توجهی ها در حال تخریب هستند.

قلعه تاریخی هوره، قلعه تاریخی گرمدره، کتیبه های تاریخی منطقه پیرغار فارسان و .... از نمونه آثار تاریخی هستند که هم اکنون در استان چهارمحال و بختیاری در حال تخریب هستند.

کتیبه های پیرغار یکی از جاذبه های دیدنی استان چهارمحال و بختیاری در کانون گردشگری پیرغار است.

این کتیبه ها متعلق به دوره مشروطیت است وبر روی یک تخته سنگ در کوهپایه ای از رشته کوه زاگرس در تفرجگاه پیرغار ساخته شده است.

این سنگ نوشته ها در روستای ده چشمه از توابع شهرستان فارسان واقع شده و به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری این استان مطرح هستند.

این سنگ نوشته ها هم اکنون به علت عدم مناسب سازی حفاظت مورد تخریب قرار گرفته اند.

اطراف این کتیبه های تاریخی یک دیوار نرده ای فلزی کشیده شده و دارای یک درب ورودی است و در بالای کتیبه برای جلوگیری از بارش باران وبرف بر روی کتیبه ها یک شیروانی قرار داده شده است.

با ورود به منطقه پیر غار اولین چیزی که مشاهده می شود باز بودن درب اتاق نرده ای (فلزی) حفاظت کننده کتیبه ها است.

هم اکنون فصل سرما در استان چهارمحال و بختیاری و شهرستان فارسان آغاز است وورود مسافر به مناطق گردشگری از جمله پیرغار بسیار کاهش یافته است.

نفوذ آب به کتیبه ها

نفوذ آب و خیس بودن این کتیبه ها از موارد دیگری است که هم اکنون در آنها مشاهده می شود.

ورود آب به ترک سنگها و یخ زدگی آن می تواند موجب شکستگی کتیبه ها واز بین رفتن آنها شود.

باز بودن درب ورودی و ورود گردشگران و تماس با کتیبه ها

ضرورت دارد حفاظت سازی مناسبی برای حفاظت از این کتیبه ها و توسط مسئولان مربوطه انجام شود.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کلید دره های کتیبه ها در دست شورا و دهیاری روستای ده چشمه قرار دارد، اظهار داشت: نگهداری و حفاظت از منطقه پیر غار شهر فارسان به شورا و دهیاری ده چشمه سپرده شده است.

شاهین ایل بیگی پور با بیان اینکه در سال 89 آسیب شناسی کتیبه های پیر غار فارسان با اعتباری بالغ بر 15 میلیون تومان صورت گرفته، بیان داشت: موضوع آسیب شناسی این منطقه نقشه برداری ، بحث بارش های باران و برف بر روی کتیبه ها و عوامل انسانی بوده است.

وی با بیان اینکه باران و برف از روی شیروانی و از روی شکاف ها بر روی کتبیه ها صورت می گیرد، بیان داشت: نشت آب بر روی کتیبه ها صورت نمی گیرد بلکه از روی بالای کتیبه ها رو به پایین است.

ایل بیگی پوراذعان داشت: نظارت بر جلوگیری از تخریب کتبه ها و آثار تاریخی بر عهده یگان حفاظت این اداره کل است.

دو بار نظارت در هفته/ ضرورت استقرار یک نگهبان در منطقه

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه در هفته دو بار نظارت در این محوطه صورت می گیرد، بیان داشت: نظارت یگان حفاظت بر روی تخریب ، دست کاری نوشته های کتیبه ها موجود در این مکان و ... است .

اکبر کاویانی با بیان اینکه از لحاظ قانونی کلید محوطه محوطه نگهداری کتیبه ها نباید به شورا و دهیاری واگذار شود، عنوان کرد: در صورت واگذاری باید یک نگهبان به صورت ثابت در این مکان مستقر باشد و از کتیبه ها نگهداری کند.

وی بیان داشت: واحد های گشت در شهرستان شهرکرد به صورت مستمر بر روی آثار تاریخی، تپه های ثبتی و غیر ثبتی نظارت دارند.