مترو سال آینده به پرند می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، هابیل درویش در مراسم بهره برداری از بخش میانی خط 3 مترو تهران به طول 7 کیلومتر (حدفاصل چهارراه ولیعصر(عج) تا خیابان شهید بهشتی) با بیان این مطلب اظهار کرد: 100 کلیومتر خط مترو در داخل شهر و 50 کیلومتر در خارج از محدوده شهر تهران در دست ساخت است که روند توسعه خطوط اقماری مترو نیز با جدیت دنبال می شود.

وی ادامه داد: چنانچه پروژه مترو تهران- پرند به طول 51 کیلومتر تاکنون بیش از 60 درصد پیشرفت داشته و فاز اول این پروژه تا فرودگاه امام خمینی(ره) اوایل سال آتی و فاز دوم آن تا شهر پرند در شش ماهه دوم سال 92 آماده بهره برداری خواهد شد.

وی تصریح کرد: سایر خطوط اقماری مترو تهران مانند خط مترو ورامین- پیشوا و مترو پاکدشت نیز در دست مطالعه و بررسی قرار دارد که پس از اتمام مطالعات در صورت تامین اعتبارات عملیات اجرایی این خطوط نیز سریعا آغاز خواهد شد.

مدیر عامل شرکت مترو تهران و حومه با بیان اینکه 100 کیلومتر خط مترو نیز در داخل شهر و در خطوط 6،7 و 3 در دست احداث قرار دارد گفت: در صورت تامین اعتبارات می توانیم خطوط در دست ساخت مترو را هرچه سریعتر تکمیل و آماده بهره برداری کنیم چرا که امروز مترو هیچ مشکلی جز کمبود اعتبارات لازم ندارد.

وی همچنین در خطوط ورود واگن های جدید به ناوگان گفت: امسال توانستیم 177 واگن با اعتبار بالغ بر 2 هزار میلیارد ریال که توسط شهرداری تهران تامین شد، را از گمرک ترخیص کنیم که تاکنون 90 واگن از این واگن ها وارد خطوط شده و 87 واگن دیگر تا پایان سال جاری به خطوط وارد خواهد شد. البته در سال آینده نیز پیش بینی خرید واگن های لازم برای خطوط 3،6،7 در برنامه های شرکت مترو قرار گرفته که امید است با به ثمر رسیدن فاینانس مترو بتوانیم 150 واگن دیگر را نیز طی 18 ماه وارد شبکه خطوط مترو کنیم.

درویش با بین اینکه روزانه 2 میلیون و 800 هزار سفر با مترو صورت می گیرد گفت: فکر کنید فقط 1 روز مترو از کار بیاستد، آن وقت چه اتفاقی برای شهر رخ می دهد؟! این میزان جابه جایی با مترو باید توسط حداقل 700 هزار خودروی شخصی صورت گیرد، حال تصور کنید این تعداد خودرو به شهر اضافه شود.

وی در ادامه در خصوص احداث و توسعه خط 3 مترو تهران که طولانی ترین خط مترو شهر محسوب می شود گفت: خط 3 مترو تهران در 3 فاز اجرایی می شود که فاز نخست آن قطعه میانی خط، حدفاصل چهارراه ولیعصر(عج) تا خیابان شهید بهشتی بوده است که امروز این مسیر با 2 ایستگاه به بهره برداری رسید و 3 ایستگاه میانی آن در دست تکمیل قرار دارد که امید است تا اوایل سال آینده این ایستگاه نیز به بهره برداری برسد.

درویش با بیان اینکه فاز دوم ، احداث خط 3 مترو تهران در نیمه جنوبی این خط به طول 12 کیلومتر و حدفاصل کمربندی آزادگان تا چهارراه ولیعصر(عج) نیز در دست احداث است گفت: این خط با هدف کاهش ترافیک شمالی- جنوبی شهر طراحی و احداث شده است و با عبور از مناطق مهم شهر مانند میدان راه آهن، میدان ولی عصر(عج)، سه راه فاطمی، خیابان بهشتی و... عبور می کند.

مدیر عامل شرکت مترو تهران و حومه با اشاره به اینکه در طراحی خط 3، مجموعا 28 ایستگاه از شمال شرقی تا جنوب غربی تهران در نشر گرفته شده است، اظهار کرد: با بهره برداری از ظرفیت کامل این خط بالغ بر 45 هزار مسافر در ساعت در هر جهت با سرفاصله حرکت 2 دقیقه در سطح شهر جابه جای می شود.

وی خاطرنشان کرد: در طرح نهایی خط 3 مترو ، تعداد 60 ست قطار برای این خط پیش بینی شده است.

وی در پایان تاکید کرد: مانند همه خطوط و ایستگاه های تازه به بهره برداری رسیده، در 2 ماه اول خدمات رسانی درخط 3 مترو در ساعات محدودی صورت خواهد گرفت اما به تدریج به بهره برداری کامل در این خط خواهیم رسید.