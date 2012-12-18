الزام حفاظت از میراث تاریخی و ارزشمند در طرح تفصیلی پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید پاکساز با بیان این مطلب گفت : در طرح تفصیلی تهران ، حفاظت از میراث تاریخی و آثارارزشمند معاصر شهر الزامی دیده شده و از این رو برنامه های خاصی برای آن پیش بینی شده است .

وی افزود : به این منظور برای بافت تاریخی شهر تهران ، پهنه ای ویژه با کد زیر پهنه R221 در نظر گرفته شده تا ساخت و ساز در این محدوده کنترل شود .

مدیر کل شهرسازی و طرح های شهری شهرداری تهران تصریح کرد: همچنین پیش بینی نیز در خصوص پلاک هایی که دارای ثبت اثر تاریخی و یا ارزشمند نیز هستند شده و بر روی نقشه های طرح تفصیلی نیز به شکلی مشخص شده است تا هرگونه ساخت و ساز در مجاورت و حریم آنها بر اساس ضوابط و مقرراتی معین صورت گیرد که این ضوابط حتما باید مصوب سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باشد .

پاکساز در ادامه خاطر نشان کرد : هرگونه تغییری در بنا و یا داخل بناهای ثبت شده و واجد ارزش نیز منوط به اخذ مجوز از شهرداری و تایید سازمان میراث فرهنگی است.