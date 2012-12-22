به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات کامل بخشنامه افزایش حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد، همچنین جدول حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی تمام وقت و نیمه وقت در سال تحصیلی جاری اعلام شده است.

با اعلام دانشگاه آزاد، حق مرتبه علمی اعضای هیأت علمی تمام وقت - نیمه وقت همچنین بورسیه نیز مشمول 15 درصد افزایش سالانه شد.

جدول کامل میزان دستمزد اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد در سال 91

مدرک تحصیلی مرتبه علمی نوع همکاری حقوق مبنا حقوق کامل مابه التفاوت حقوق کامل و پایه سابقه تدریس در دانشگاه آزاد به ازای هر سال دکتری استاد تمام وقت 4808199 6250658 1442459 242388 دانشیار نیمه وقت 2884920 3846563 961643 145435 // دانشیار تمام وقت 4006833 5208882 1202049 235651 نیمه وقت 2404101 3205469 801367 141389 // استادیار نیمه وقت 3339030 4340737 1001708 222186 تمام وقت 2003417 2671223 667806 134657 معادل دکتری مربی تمام وقت 2901616 3728025 826410 185155 نیمه وقت 1726278 2277215 550937 111090 کارشناسی ارشد مربی تمام وقت 2637833 3389113 751280 168325 نیمه وقت 1569343 2070197 500854 100994 معادل کارشناسی ارشد مربی آموزشیار تمام وقت 2203758 2938343 734585 111090 نیمه وقت 1285525 1836466 550941 67331 کارشناسی // تمام وقت 2003416 2671222 نیمه وقت 1168659 1669514

ما به التفاوت حقوق کامل و پایه و سابقه تدریس در دانشگاه آزاد به ازای هر سال برای مربی آموزشیار در مقطع کارشناسی در دوره تمام وقت 667806 و 100983 ریال اعلام شده است.

این مبلغ برای دوره نیمه وقت، به ترتیب 500855 و 60592 ریال مشخص شد.

در این بخشنامه، فوق العاده مخصوص جذب برای تمامی اعضای هیأت علمی تمام وقت و نیمه وقت تا سقف 50 درصد در اختیار واحد، 50 درصد در اختیار ریاست منطقه و 50 درصد در صورت موافقت ریاست دانشگاه قابل پرداخت است.

فوق العاده خاص واحد برای بدی آب و هوا برابر جدول درصد فوق العاده بدی آب و هوا همچنین محرومیت از تسهیلات زندگی اعضای هیأت علمی و کارکنان سال 91 قابل پرداخت است.

حق تاهل مبلغ 336643 ریال جهت اعضای هیأت علمی تمام وقت غیربازنشسته و متاهل مشخص شد.

مطابق این بخشنامه، حق مسکن برای اعضای هیأت علمی تمام وقت غیربازنشسته متاهل و مجرد به میزان 180658 ریال افزایش یافته است.

مبلغ 60592 ریال برای هر فرزند ( حداکثر 3 فرزند) جهت اعضای هیأت علمی تمام وقت غیربازنشسته در نظر گرفته شد.

طبق بخشنامه سال 91 حقوق اعضای هیأت علمی، بابت حق سرپرستی 15 درصد اضافه بر پرداختی سال 90 و بر اساس جدول حداقل و حداکثر فوق العاده سرپرستی و مدریت روسا، معاونان و مدیران عضو هیأت علمی دانشگاه تعلق می یابد.