به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات کامل بخشنامه افزایش حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد، همچنین جدول حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی تمام وقت و نیمه وقت در سال تحصیلی جاری اعلام شده است.
با اعلام دانشگاه آزاد، حق مرتبه علمی اعضای هیأت علمی تمام وقت - نیمه وقت همچنین بورسیه نیز مشمول 15 درصد افزایش سالانه شد.
جدول کامل میزان دستمزد اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد در سال 91
|مدرک تحصیلی
|مرتبه علمی
|نوع همکاری
|حقوق مبنا
|حقوق کامل
|مابه التفاوت حقوق کامل و پایه
|سابقه تدریس در دانشگاه آزاد به ازای هر سال
|دکتری
|استاد
|تمام وقت
|4808199
|6250658
|1442459
|242388
|دانشیار
|نیمه وقت
|2884920
|3846563
|961643
|145435
|//
|دانشیار
|تمام وقت
|4006833
|5208882
|1202049
|235651
|نیمه وقت
|2404101
|3205469
|801367
|141389
|//
|استادیار
|نیمه وقت
|3339030
|4340737
|1001708
|222186
|تمام وقت
|2003417
|2671223
|667806
|134657
|معادل دکتری
|مربی
|تمام وقت
|2901616
|3728025
|826410
|185155
|نیمه وقت
|1726278
|2277215
|550937
|111090
|کارشناسی ارشد
|مربی
|تمام وقت
|2637833
|3389113
|751280
|168325
|نیمه وقت
|1569343
|2070197
|500854
|100994
|معادل کارشناسی ارشد
|مربی آموزشیار
|تمام وقت
|2203758
|2938343
|734585
|111090
|نیمه وقت
|1285525
|1836466
|550941
|67331
|کارشناسی
|//
|تمام وقت
|2003416
|2671222
|نیمه وقت
|1168659
|1669514
ما به التفاوت حقوق کامل و پایه و سابقه تدریس در دانشگاه آزاد به ازای هر سال برای مربی آموزشیار در مقطع کارشناسی در دوره تمام وقت 667806 و 100983 ریال اعلام شده است.
این مبلغ برای دوره نیمه وقت، به ترتیب 500855 و 60592 ریال مشخص شد.
در این بخشنامه، فوق العاده مخصوص جذب برای تمامی اعضای هیأت علمی تمام وقت و نیمه وقت تا سقف 50 درصد در اختیار واحد، 50 درصد در اختیار ریاست منطقه و 50 درصد در صورت موافقت ریاست دانشگاه قابل پرداخت است.
فوق العاده خاص واحد برای بدی آب و هوا برابر جدول درصد فوق العاده بدی آب و هوا همچنین محرومیت از تسهیلات زندگی اعضای هیأت علمی و کارکنان سال 91 قابل پرداخت است.
حق تاهل مبلغ 336643 ریال جهت اعضای هیأت علمی تمام وقت غیربازنشسته و متاهل مشخص شد.
مطابق این بخشنامه، حق مسکن برای اعضای هیأت علمی تمام وقت غیربازنشسته متاهل و مجرد به میزان 180658 ریال افزایش یافته است.
مبلغ 60592 ریال برای هر فرزند ( حداکثر 3 فرزند) جهت اعضای هیأت علمی تمام وقت غیربازنشسته در نظر گرفته شد.
طبق بخشنامه سال 91 حقوق اعضای هیأت علمی، بابت حق سرپرستی 15 درصد اضافه بر پرداختی سال 90 و بر اساس جدول حداقل و حداکثر فوق العاده سرپرستی و مدریت روسا، معاونان و مدیران عضو هیأت علمی دانشگاه تعلق می یابد.
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