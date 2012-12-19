به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، صدها هزار آشپز غیرحرفهای با استقبال از این کتاب برای پختن غذاهای 15 دقیقهای، موجب شدند تا جیمی اولیور عنوان نویسنده پرفروشترین کتاب کریسمس بریتانیا را به نام خود کند. این سومین سال پیاپی و پنجمین باری است که جیمی اولیور در این جایگاه قرار میگیرد.
این کتاب که به عنوان «یک کتاب کلاسیک که شما را به مهارتهای آشپزی مسلح میکند تا غذاهای فوقالعاده بپزید» توصیف شده دربرگیرنده سریعترین و راحتترین دستورهای غذایی جیمی اولیور است. به گفته ناشر اولیور این پنجمین باری است که او چنین جایگاهی را به دست میآورد.
اولیور سال پیش با کتاب «غذاهای نیم ساعته جیمی» پرفروشترین کتاب بازار کریسمس بریتانیا شد و سال 2001 نیز با کتاب «روزهای شاد با سرآشپز عادی» و سال 2005 با کتاب «غذاهای ایتالیایی جیمی» این موفقیت را تجربه کرد.
کتاب جیمی اولیور هفته قبل نزدیک 118 هزار نسخه فروخت و پس از آن کتاب رکوردهای گینس 2013 با فروش 55 هزار نسخه با فاصله زیاد جای گرفت. کتاب «غذاهای 15 دقیقهای» از زمان انتشارش در اواخر تابستان تاکنون بیش از 586 هزار نسخه فروش داشت. کتاب برنده بوکر با عنوان «جسدها را بالا بیاورید» نوشته هیلاری مانتل در این مدت 196 هزار نسخه فروخته است.
اولیور گفت: «واقعا از اینکه مردم چنین پاسخی به این کتاب دادهاند، احساس فروتنی میکنم. این کتابی است درباره آشپزی روزمره که هم سلامتی و هم سرعت را برای پختن غذاهای خوشمزه مدنظر قرار داده و یک چالش حسابی ایجاد کرده، اما چیزی که از آن لذت میبرم این است که این کتاب سختترین کتابی است که در 14 سال اخیر نوشتهام و همه روح و دلم را برای نوشتن آن گذاشتهام.»
به گفته پنگوئن بریتانیا، ناشر این کتاب، کسب عنوان پرفروشترین کتاب کریسمس افتخار بزرگی است، چه برسد به اینکه سه سال پیاپی کسب شده باشد.
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