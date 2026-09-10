به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شورای امنیت سازمان ملل امروز پنجشنبه با محوریت موضوع ایران تشکیل جلسه داد.

چین در شورای امنیت: تلاش برای بازگرداندن تحریم‌های ایران، تفرقه‌افکنانه و غیرقانونی است

نماینده چین گفت: شورای امنیت سال گذشته به بررسی پرونده هسته‌ای ایران پایان داده و رئیس فعلی شورا هیچ مجوزی برای تهیه گزارش ۹۰ روزه یا تشکیل جلسه در این خصوص ندارد.

وی افزود: پکن نسبت به اصرار برخی اعضا برای بازگرداندن اجباری تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران عمیقاً ابراز تأسف کرده و آن را عامل تعمیق شکاف‌ها و مانعی جدی در مسیر حل‌وفصل سیاسی این پرونده می‌داند.

نماینده چین در سازمان ملل در نشست شورای امنیت همچنین خروج یکجانبه آمریکا از برجام، دو بار حمله این کشور به ایران در حین مذاکرات و توسل به سیاست فشار حداکثری را عامل «وضعیت پیچیده و غیرقابل کنترل کنونی» در منطقه غرب آسیا توصیف کرد.

وی افزود: ایالات متحده بایستی از توسل به زور دست برداشته و وارد مذاکرات راستین با ایران شود.

نماینده چین گفت: هنگام رسیدگی به مسئله هسته‌ای ایران ما باید استانداردهای دوگانه را کنار بگذاریم و به حقوق و منافع مشروع طرف‌ها احترام بگذاریم.

او اضافه کرد: ایران به عنوان یک کشور عضو غیردارنده سلاح هسته‌ای در ان‌پی‌تی از حق مشروع برای استفاده صلح‌آمیز از برنامه هسته‌ای برخوردار است.

وی اضافه کرد: «چین تعهدات مکرر ایران مبنی بر عدم ساخت سلاح هسته‌ای را یادآور می‌شود»

سخنان نماینده روسیه

نماینده روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع ایران گفت: فدراسیون روسیه مخالف قطعنامه‌هایی است که علیه ایران صادر می‌شود. ما از بیانیه چین در خصوص موضوع مکانیسم ماشه حمایت می‌کنیم. بر این باوریم که مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) به پایان رسیده و شاهد غروب برجام هستیم‌.

وی افزود: روسیه به هیچ‌وجه اجازه نخواهد داد تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران مجدداً اعمال شوند. واقعیت‌ها و حقایق پیرامون برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران از سوی برخی طرف‌ها کاملاً تحریف شده و وارونه جلوه داده می‌شود.

طرح دوباره ادعاهای واهی علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران توسط نماینده انگلیس!

نماینده انگلیس در نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع ایران گفت: مسئله هسته‌ای ایران از سال ۲۰۰۶ یکی از موضوعات مهم امنیت بین‌الملل بوده و گفت‌وگوهای متعددی در شورای امنیت درباره آن انجام شده است.

وی ادعا کرد: در نهایت به توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) رسیدیم که بر اساس آن، در صورت پایبندی ایران به تعهداتش، تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور لغو می‌شد. اما ایران به فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه داد و از تعهداتش فاصله گرفت. ایران تنها کشوری است که بدون داشتن سلاح هسته‌ای، اقدام به غنی‌سازی هسته‌ای می‌کند.

تحریف واقعیت توسط نماینده آمریکا برای پوشش شکست تحریم‌ها و تقابل با اراده جهانی

نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع ایران گفت: ایالات متحده قویاً اظهارات چین و روسیه را رد می‌کند و از مواضع بریتانیا حمایت می‌کند. سال گذشته این شورا تصمیم گرفت قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران را بازگرداند و روند اجرای این تحریم‌ها را از سر بگیرد.

وی مدعی شد: امروز باید گزارش ۹۰ روزه ارائه شود، اما دولت ایران متأسفانه دسترسی‌ها به مناطق هسته‌ای را مسدود کرده است. روسیه و چین می‌خواهند قطعنامه‌ها را نادیده بگیرند و با وتو کردن آنها از ایران دفاع کنند؛ آنها در حال نادیده گرفتن اصول بنیادی سازمان ملل هستند.