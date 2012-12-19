عوامل اجتماعی و فرهنگی بی نظمی/ توصیه حضرت علی به نظم

هرکاری که ذهن و روان آدمی را آشفته و نگران سازد و آدمی از آن رنج ببرد لازم است انسان ابتدا آن را شناسایی و بعد به درمان آن بپردازد. بی نظمی را می‎توان نوعی بیماری روحی و روانی تلقی کرد. بی نظمی بازدهی زندگی آدمی را کم می‎کند و زمان گرانبها به آسانی تباه می‎شود. عوامل بی نظمی را می‎توان به چند علت نسبت داد که به برخی از این عوامل می‎پردازیم:

عوامل تربیتی

فرزندان از زمان کودکی تربیت صحیح و آموختن نظم و انضباط را در درون خانواده توسط پدر و مادر می‎آموزند از اینرو والدین نقشی بس بزرگ در منضبط شدن آنان دارند. طبع خودخواه آدمی اگر در پرتو تربیت و تهذیب در نیاید سبب به وجود آمدن و رشد آفت بی نظمی می‎شود از این جهت می‎توان برخی از بی نظمی‎ها را در عوامل تربیتی یافت.

عوامل روانی

افراد خسته و افسرده نمی‎توانند از شرایط لازم برای رعایت نظم و انضباط و مقررات در زندگی بهره ببرند. ضعف در مسائل روحی و روانی مثل: حسادت، بدبینی، میل به انتقام جویی و ... اینها همه می‎توانند پدیده‎ای به نام بی نظمی را به وجود آورند که خود نیز موجب آفت بی نظمی هستند پس عقل سالم در بدن سالم است. مثلاً اگر در محیط خانه فرزندان طلاق دچار خلأ عاطفی و روانی بشوند چنین فرزندی از رفتار پدر و مادر خود خشمگین و خسته می‎شود و در او روحیه بدبینی و انتقام جویی پدید می‏آید و تن به نظم و انضباط نمی‎دهد.

عوامل اجتماعی

ریشه برخی از بی نظمی را می‎توان در مشکلات اجتماعی جست معاشرت با افراد و دوستان بی نظم و تأثیرپذیری از آنان، خود می‎تواند سبب بی نظمی در زندگی بشود. بی نظمی در خانه، محل کار، کوتاهی در رعایت قوانین اجتماعی از جمله رفتارهای ناپسندی است که در اثر معاشرت با افراد بی نظم حاصل می‎شود. اجتماعی که نامنظم باشد و افراد از رعایت نظم و مقررات بی بهره باشند خود می‎تواند آفت بی نظمی در افراد جامعه باشد.

عوامل فرهنگی

نظم در یک جامعه وقتی به یک فرهنگ تبدیل شود و افراد نسبت به نظم و انضباط احساس نیاز کنند کم‎تر کسی حاضر به نقض مقررات و ضوابط در آن اجتماع خواهد شد. نبود رشد فرهنگی خود می‎تواند یکی از علل بی نظمی باشد که مسئولین مربوطه می‎توانند در این امر خطیر افراد جامعه را یاری رسانند از طریق رسانه‎های گروهی می‎توانند فرهنگ نظم را در بین افراد جامعه ترویج دهند با برنامه‏های مختلف تبلیغات وسیع و سودمند به همان اندازه که نظم انسانها را در رسیدن به کمال و موفقیت یاری می‎کند، بی نظمی، مایه عقب ماندن و ناکامی اجتماعی خواهد شد و نمی‏توان از آن جامعه انتظار رشد و شکوفایی داشت و نشاط از جامعه و افراد گرفته می‎شود.

بی نظمی مایه از دست رفتن فرصت‎های گرانبها و طلایی می‎شود و افراد در عمل ناکام می‎مانند و انسان بی نظم به دلیل سستی و تنبلی در بهره جستن از فرصت‎ها عمر خود را به بطالت از دست می‎دهد و بی نظمی موجب پشیمانی و حسرت خواهد شد و به همان اندازه که نظم مایه استحکام و انسجام و احتیاط در عمل می‎شود بی نظمی، مایه سستی و کوتاهی در عمل است و کسی که از سستی اطاعت می‎کند حقوق خود و افراد جامعه را ضایع و تباه می‎سازد.

هر چیزی را در زندگی باید پرورش داد و نظم هم یکی از نیازهای افراد و جامعه است که همگان باید در رشد و پرورش آن تلاش کنند. حضرت علی در این باره توصیه می‎فرماید: کار نیک اگر پرورش داده نشود کهنه گردد، همانند جامه کهنه و خانه متروک.