جزیره هندورابی لرزید

به گزارش خبرنگار مهر، به گزارش مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین لرزه ای به قدرت 3.6 دهم در مقیاس درونی زمین ساعت 22 و 41 دقیقه و هفت ثانیه جزیره هندورابی را لرزاند.

این زمین لرزه در طول و عرض ۲۶.۸۲ شمالی و ۵۳.۹۰ شرقی و در عمق 18 کیلومتری از سطح زمین به وقوع پیوسته است.

زمین لرزه شب گذشته جزیره هندورابی به عنوان اولین زمین لرزه زمستانی هرمزگان است.

جزیره هندرابی با ۲۲٫۸ کیلومتر مربع مساحت در فاصله ۳۲۵ کیلومتری بندرعباس در خلیج فارس و در حد فاصل بین دو جزیره کیش و لاوان و در ۲۸ کیلومتری جزیره کیش قرار گرفته است. فاصله هندرابی تا بندر لنگه ۱۳۳ کیلومتراست. ا

ین جزیره سرزمینی هموار و تقریباً بدون عوارض طبیعی است. فعالیت اقتصادی اکثر اهالی در جزیره هندورابی، صید و غواصی است.