به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، جنبش حماس در بیانیهای اعلام کرد حملات گسترده رژیم صهیونیستی به نوار غزه در ساعات اخیر، ادامه جنگ نسلکشی علیه غیرنظامیان بیگناه است.
حماس تأکید کرد این حملات نشاندهنده اصرار رژیم اشغالگر بر شانه خالی کردن از اجرای توافق آتشبس و تلاش برای ناکام گذاشتن آن است.
این جنبش افزود رژیم صهیونیستی با تشدید تجاوزات خود، درصدد فرار از تعهداتش ذیل توافق شرمالشیخ بوده و به جنگ، کشتار و ویرانی علیه مردم غزه ادامه میدهد.
حماس در پایان از دولت آمریکا به عنوان حامی توافق شرمالشیخ، کشورهای ضامن و میانجیها خواست برای مقابله با رفتارهای مجرمانه رژیم صهیونیستی و وادار کردن آن به پایبندی به تعهدات خود، اقدامات لازم را انجام دهند.
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