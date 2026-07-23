به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد لاریجانی عصر پنجشنبه در آیین اختتامیه همایش بین‌المللی تحقق وعده انتقام که به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مجتمع حوزوی امام رضا (ع) و با همکاری جمعی از مراکز علمی و پژوهشی کشور در تالار علامه جعفری (ره) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، با اشاره به شهادت قائد امت و جمعی از ملت ایران، اظهار کرد: امروز کشور در شرایطی قرار دارد که همه اقشار جامعه باید بیش از گذشته برای مواجهه با وضعیت جنگی آمادگی داشته باشند.



وی با بیان اینکه دولت با تلاش و جدیت در حال اداره امور کشور است، افزود: در چنین شرایطی ضروری است اقتصاد جنگی به عنوان یک راهبرد مورد توجه قرار گیرد تا جامعه بتواند خود را با اقتضائات این وضعیت هماهنگ کرده و آمادگی لازم را برای عبور از شرایط موجود داشته باشد.



ملت ایران در برابر فشارهای دشمن تسلیم نخواهد شد



این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به مطالبات آمریکا از جمهوری اسلامی ایران، گفت: دشمن خواهان باز بودن تنگه هرمز، از بین رفتن تأسیسات هسته‌ای، کاهش توان موشکی و قطع حمایت جمهوری اسلامی از جبهه مقاومت است.



لاریجانی افزود: منطق قرآن کریم و آموزه‌های اهل بیت (ع) بر ایستادگی در برابر باج‌خواهی و زورگویی استوار است و ملت ایران نیز هرگز زیر بار چنین خواسته‌هایی نخواهد رفت.



وی ادامه داد: ملت ایران در طول سال‌های گذشته نشان داده است که در برابر فشارها و زیاده‌خواهی‌های دشمن با تمام توان ایستادگی می‌کند و از حقوق و منافع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.



رهبر شهید بر دفاع از حقوق ملت ایران تأکید داشتند



این کارشناس مسائل سیاسی در بخش دیگری از سخنان خود به مواضع رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره برجام اشاره کرد و گفت: امام شهید، برجام را خسارت محض توصیف کردند و در عین حال تأکید داشتند که جمهوری اسلامی ضمن تعامل و مذاکره با دیگر کشورها باید از حقوق ملت ایران با قدرت دفاع کند.



لاریجانی با اشاره به طرح واژه «علی‌الاصول» در پیام مهم رهبر شهید انقلاب اسلامی، افزود: حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در آن پیام، خود و ملت ایران را ناظران اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد معرفی کردند که این موضوع دارای پیام و دقت ویژه‌ای بود.



وی همچنین با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: ایشان از ذهنی باز و افکاری روشن برخوردار هستند و در عین حال با استحکام و قاطعیت بر اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی پای می‌فشارند.



همه مسئولان باید مدافع خون‌خواهی شهدا باشند



لاریجانی با تأکید بر ضرورت آمادگی برای اجرای رهنمودهای ولی‌فقیه گفت: همه باید خود را برای عمل به دستورات رهبر معظم انقلاب اسلامی بیش از گذشته آماده کنند، زیرا عبور موفق از شرایط کنونی نیازمند انسجام، تبعیت و حضور مؤثر همه ظرفیت‌های کشور است.



وی در پایان با اشاره به موضوع خون‌خواهی امام شهید و شهدای ملت ایران افزود: حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر موضوع انتقام و خون‌خواهی تأکید ویژه دارند و این مسئولیت بر عهده همه آحاد ملت و مسئولان قرار دارد تا در چارچوب جنگ، مدافع تحقق این مطالبه باشند.