به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی امانی عصر پنجشنبه در آیین اختتامیه همایش بین‌المللی تحقق وعده انتقام که به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مجتمع حوزوی امام رضا (ع) و با همکاری جمعی از مراکز علمی و پژوهشی کشور در تالار علامه جعفری (ره) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، با اشاره به جایگاه ممتاز رهبر شهید انقلاب اسلامی در جهان اسلام، اظهار کرد: مردم لبنان، شهید آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای قائد امت را ولی‌فقیه و واجب‌الاطاعه می‌دانند و ارادت آنان به ایشان فراتر از مرزهای جغرافیایی است.



وی افزود: اگر آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در لبنان برگزار می‌شد، بدون تردید ملت این کشور نیز همانند ملت ایران حماسه‌ای بزرگ و کم‌نظیر را رقم می‌زدند و جلوه‌ای دیگر از پیوند عمیق خود با رهبر شهید انقلاب اسلامی را به نمایش می‌گذاشتند.



امانی با اشاره به فضای حاکم بر لبنان پس از شهادت قائد امت گفت: پرچم خون‌خواهی امام شهید در لبنان برافراشته شده است و نیروهای مقاومت و بسیاری از مردم این کشور برای تحقق این مطالبه و انتقام از عاملان این جنایت لحظه‌شماری می‌کنند.



وی ادامه داد: برخلاف برخی تحرکات و فضاسازی‌هایی که در مقاطع مختلف مشاهده می‌شود، اکثریت مردم لبنان همچنان حامی جبهه مقاومت هستند و از جریان مقاومت در عرصه‌های مختلف پشتیبانی می‌کنند.



شیعیان لبنان در موضوع خون‌خواهی وحدت دارند



سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در لبنان با بیان اینکه شیعیان این کشور از نظر سیاسی از انسجام و همبستگی بالایی برخوردارند، اظهار کرد: همه طیف‌های شیعی لبنان در موضوع خون‌خواهی امام شهید اتفاق‌نظر دارند و این مطالبه را با جدیت دنبال می‌کنند.



امانی افزود: علمای لبنان نیز در کنار ملت این کشور از خون‌خواهی رهبر شهید حمایت می‌کنند و بر ضرورت حفظ وحدت در این مسیر تأکید دارند.



وی خاطرنشان کرد: اگر در موضوع خون‌خواهی وحدت و همگرایی لازم وجود نداشته باشد، وحدت ساحات آسیب جدی خواهد دید و این مسئله می‌تواند آثار نامطلوبی بر جبهه مقاومت بر جای بگذارد.



دشمن با عقب‌نشینی جسورتر می‌شود



سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در لبنان در بخش دیگری از سخنان خود به توافق دولت لبنان با رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: برخی اقدامات دولت لبنان در این زمینه، رویکردی ضدملی به شمار می‌رود.



امانی با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در لبنان افزود: کشتار فرماندهان مقاومت به همراه اعضای خانواده آنان و تداوم اقدامات وحشیانه این رژیم، نشان‌دهنده ماهیت تجاوزکارانه صهیونیست‌ها است.



وی ادامه داد: همان‌گونه که امام شهید تأکید داشتند، هر اندازه در برابر دشمن عقب‌نشینی و نرمش صورت گیرد، دشمن در ارتکاب جنایت و افزایش فشارها جسورتر خواهد شد.



امانی در پایان تصریح کرد: از این رو باید با اقتدار کامل از موضوع خون‌خواهی امام شهید حمایت کرد و برای تحقق آن، اقدامات عملی و مؤثر را در دستور کار قرار داد.