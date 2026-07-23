https://mehrnews.com/x3cDF9 ۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۵ کد مطلب 6897198 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۲۵ مردم زابل همچنان در سنگر خیابان زابل- مردم شهر زابل در صد و چهل و چهارمین شب از شهادت قائد امت اجتماع برگزار کردند. دریافت 28 MB کد مطلب 6897198 کپی شد مطالب مرتبط راهاندازی فروشگاههای دائمی محصولات کارآفرینی در سیستان و بلوچستان رشد ۶۵ درصدی هنرجویان فنی حرفه ای در سیستان و بلوچستان آبیک در یکصد و چهلوپنجمین شب؛ مردم همچنان در صحنه حضور دارند ادارات شهرستانهای زابل و هامون ۲ ساعت زودتر تعطیل میشوند برچسبها شهرستان زابل اجتماع مردمی تجمع مردمی
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