https://mehrnews.com/x3cDFf ۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۴ کد مطلب 6897202 استانها کردستان استانها کردستان ۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۴ قروهایها از خلق حماسه حضور در دفاع از وطن میگویند قروه- مردم شهر قروه با حضور در یکصد و چهل و پنجمین شب از تجمع شبانه خود از خلق حماسه حضور در حمایت از وطن میگویند. دریافت 25 MB کد مطلب 6897202 کپی شد مطالب مرتبط حماسه آفرینی قروهایها در حمایت از نیروهای مسلح تجمع مردم قروه در خونخواهی رهبر شهید ضیاءآباد در شب ۱۴۵؛ تداوم حضور مردم در قاب همدلی و انسجام برچسبها شهرستان قروه تجمع مردمی انقلاب اسلامی ایران
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