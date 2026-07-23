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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۴

قروه‌ای‌ها از خلق حماسه حضور در دفاع از وطن می‌گویند

قروه‌ای‌ها از خلق حماسه حضور در دفاع از وطن می‌گویند

قروه- مردم شهر قروه با حضور در یکصد و چهل و پنجمین شب از تجمع شبانه خود از خلق حماسه حضور در حمایت از وطن می‌گویند.

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کد مطلب 6897202

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