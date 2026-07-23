به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین حیدری، شامگاه پنجشنبه در دیدار با فرمانده و جانشین سپاه بیت‌المقدس استان، با اشاره به نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت و آرامش جامعه اظهار کرد: حماسه‌آفرینی و میدان‌داری نیروهای مسلح، به‌ویژه در دوران دفاع مقدس، زمینه‌ساز استقرار امنیت پایدار در کشور شده و امروز نیز همه دستگاه‌ها باید در مسیر خدمت‌رسانی شایسته به مردم و صیانت از حقوق عمومی با یکدیگر همکاری کنند.

وی افزود: بازرسی کل استان کردستان خود را موظف می‌داند در کنار نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های مسئول، با تقویت نظارت‌های میدانی مستمر و پویا، تمام ظرفیت خود را برای نظارت همگانی، صیانت از بیت‌المال و پیشگیری از تخلفات به کار گیرد.

تقویت تعاملات بین‌دستگاهی برای حل مشکلات مردم

بازرس کل استان کردستان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف، ادامه داد: تعامل و همکاری مجموعه‌های مسئول می‌تواند در شناسایی و رفع مشکلات مردم، اصلاح فرآیندهای اداری و افزایش کارآمدی نظام اجرایی نقش مؤثری داشته باشد.

حیدری خاطرنشان کرد: پایش مستمر میدانی و همکاری میان دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، ظرفیت ارزشمندی برای تقویت آرامش، امید و اعتماد عمومی است و بازرسی کل استان بر اساس وظایف قانونی خود، با جدیت بیشتری مسیر اصلاح امور و پیشگیری از تخلفات را دنبال خواهد کرد.

تأکید سردار رضایی بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان نیز در این دیدار با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل میان دستگاه‌های مسئول، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای صیانت از حقوق عامه و افزایش شفافیت در نظام اجرایی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

سردار جمشید رضایی با قدردانی از اقدامات و حضور میدانی بازرس کل استان کردستان در پیگیری مسائل و مشکلات مردم، افزود: نظارت مؤثر و حضور در میدان می‌تواند به گره‌گشایی از مشکلات، ارتقای کارآمدی دستگاه‌های اداری و افزایش رضایتمندی عمومی منجر شود.

وی بر تداوم همکاری و هم‌افزایی میان مجموعه‌های مختلف استان تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در کنار یکدیگر می‌تواند زمینه خدمت‌رسانی بهتر به مردم و تقویت سرمایه اجتماعی را فراهم کند.