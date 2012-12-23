به گزارش خبرنگار مهر، موسی سوری امروز در چهارمین همایش ارتقای توان داخلی با انتقاد از عملکرد برخی از دستگاههای نظارتی و بازرسی که منجر به کند شدن روند اجرای طرح توسعه پروژه های مشترک نفت و گاز را فراهم می کنند، گفت: در حال حاضر نظام برنامه ریزی و اجرایی کشور دارای اشکالات متعددی بوده و فقدان یکپارچگی فعالیتها منجر به افزایش مشکلات اجرایی شده است.



مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به سرمایه گذاری‌های کلان برای توسعه زیرساختهای سخت افزاری، تصریح کرد: با این وجود کمترین سرمایه گذاری لازم برای توسعه زیرساختهای نرم افزاری انجام نشده است .



این مقام مسئول با یادآوری اینکه در حال حاضر 95 درصد پیمانکاران شاغل در پارس جنوبی دولتی و شبه دولتی هستند، بیان کرد: در این شرایط انحصار دولت نباید انتظار یک بازار آزاد و رقابت پذیر پیمانکاری در پارس جنوبی را داشته باشیم.



وی با اعلام اینکه در حال حاضر به طور همزمان حدود 68 میلیارد پروژه در پارس جنوبی در حال انجام است، یادآور شد: در هیچ یک از کشورهای جهان چنین مگاپروژه های چندین میلیارد دلاری در حال اجرا نیست.



سوری با بیان اینکه هم اکنون حدود 86 هزار نفر در فازهای پارس جنوبی به طور مستقیم مشغول به کار هستند ، تاکید کرد: همچنین با توسعه هر فاز پارس جنوبی ماهانه حدود 8 میلیارد دلار درآمد ارزی نصیب کشور می شود.



مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با تاکید بر اینکه در کجای کشور می توان چنین حجم اشتغال و کسب درآمدهای ناخالص ملی را ایجاد کرد، اظهارداشت: با این وجود، عدم تدوین یک چشم انداز بلند مدت کلان اقتصادی مشکلات متعددی را برای توسعه ثروت‌های ملی همچون پارس جنوبی ایجاد کرده است.



وی با رد هرگونه کاهش ذخایر گاز طبیعی میدان پارس جنوبی، گفت: هم اکنون در این میدان مشترک حدود 14.2 تریلیون متر مکعب گاز و 19 میلیارد بشکه میعانات گازی ذخیره سازی شده است.



سوری با اشاره به ذخیره 28 درصد ذخایر هلیوم جهان در پارس جنوبی، اظهارداشت: با وجود تمام تحریمها بسیاری از تکنولوژی‌های آمریکایی ها در صنعت گاز در فازهای پارس جنوبی شکسته شده است.

