https://mehrnews.com/x3cZKz ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۲ کد مطلب 6940632 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۲ حماسه سازی سلماسی ها در صد و نود و یکمین شب اقتدار ملی ارومیه - مردم ولایی سلماس در خونخواهی رهبر شهید انقلاب و حمایت از نیروهای مسلح دوشنبه شب در خیابان تجمع کردند. دریافت 14 MB کد مطلب 6940632 کپی شد مطالب مرتبط حضور ادامهدار مردم سنندج در اجتماعات شبانه، تجلی همبستگی ملی است اجتماع شبانه خرمآبادیها با شعار وحدت تجمع شبانه مردم گرگان در ادامه موج حضور مردمی گالیکش در شب حماسه؛ حضور پرشور مردم در تجمع شبانه کلاله آماده وداع با شهید مدافع وطن؛ زمان تشییع پیکر«رامرودی» اعلام شد مشگین شهر؛ حضور پرشور مردم انقلابی حماسه حضور مردم بروجرد در سنگر خیابان شب حماسی کلاله با حضور مردم در تجمع شبانه برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس
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