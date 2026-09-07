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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۲

حماسه سازی سلماسی ها در صد و نود و یکمین شب اقتدار ملی

حماسه سازی سلماسی ها در صد و نود و یکمین شب اقتدار ملی

ارومیه - مردم ولایی سلماس در خونخواهی رهبر شهید انقلاب و حمایت از نیروهای مسلح دوشنبه شب در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6940632

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