محمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای پاک‌سازی و ارتقای ایمنی شهر بوشهر، عملیات تخصصی خنثی‌سازی و انهدام تعدادی از مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از حملات ۱۸ شهریورماه، در محدوده حوالی پایگاه هوایی بوشهر انجام می‌شود.

وی افزود: این عملیات از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ ظهر اجرا خواهد شد و انفجارهایی که در این بازه زمانی شنیده می‌شود، مربوط به عملیات خنثی‌سازی و انهدام کنترل‌شده مهمات است.

فرماندار بوشهر با تأکید بر هماهنگی کامل تیم‌های تخصصی برای اجرای این عملیات گفت: هدف از این اقدام، پاک‌سازی منطقه و تأمین ایمنی شهروندان است و مردم نباید نسبت به صداهای ناشی از انفجارهای کنترل‌شده نگرانی داشته باشند.

مظفری از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعیه‌های رسمی مسئولان را ملاک قرار دهند.