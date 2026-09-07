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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۲۸

سرپرست وزارت دفاع: توان هدف قرار دادن ناوهای آمریکایی را داریم

سرپرست وزارت دفاع: توان هدف قرار دادن ناوهای آمریکایی را داریم

سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، درباره توانایی هدف قرار دادن ناوهایی که در محاصره اقتصادی شرکت می‌کنند گفت: مطمئن باشید که توانایی آن را داریم و نتایج آن را می‌بینید.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ سیدمجید ابن‌الرضا در حاشیه حضور در منزل شهید امیر سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده و دیدار و گفتگو با خانواده این شهید که با حضور محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهوری انجام شد، اظهار داشت: کلاً برنامه ۴ ساله شهید شهید امیر سرلشکر خلبان عزیز نصیرزاده را که تقدیم مجلس شده را با همان مسیر و قدرت و انگیزه دقیقاً دنبال می‌کنیم و مدیران وزارت دفاع در همین مسیر حرکت می کنند.

وی در پاسخ به سوالی درباره توانایی هدف قرار دادن ناوهایی که در محاصره اقتصادی شرکت می‌کنند گفت که مطمئن باشید که توانایی آن را داریم و نتایجش را می‌بینید انشاالله.

کد مطلب 6940639

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    نظرات

    • ایران همدل IR ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      1 0
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      همین قدرت اقتدار هست که ترامپ را خوار و زمین‌گیر کرده
    • علی IR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      1 0
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      سلام علیکم ،،: درود بر نیروهای مسلح شاغل وبازنشسته ،که باتوکل بخدا و توسل به ائمه اطهار ،سالیان سال وباتدبیر ورصد کامل تهدیدات تحت فرماندهی ولایت فقیه ،الحمدالله اکنون سربلند هستند
    • حسن IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
      0 0
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      درود بر شما به امید خدا

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