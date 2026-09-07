https://mehrnews.com/x3cZKw ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۲ کد مطلب 6940629 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۲ وفای به عهد مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب در اجتماع شبانه ارومیه - در تداوم شب های مقاومت ملی مردم انقلابی ارومیه در حمایت از نیروهای مسلح و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 16 MB کد مطلب 6940629 کپی شد مطالب مرتبط روزی که رژیم پهلوی فهمید خیابان دیگر با گلوله پس گرفتنی نیست نقالی فقط قصهگویی نیست میراثی که باید دوباره رسانهای فرهنگی باشد طاهری آکردی: مردم ایران برای یاری حق در این مقطع تاریخی مبعوث شدهاند تجمع شبانه مردم گرگان در ادامه موج حضور مردمی گالیکش در شب حماسه؛ حضور پرشور مردم در تجمع شبانه شب حماسی کلاله با حضور مردم در تجمع شبانه مردم ایران برای یاری حق در این مقطع تاریخی مبعوث شدهاند تجمع مردم چرام در صد و نود و یکمین شب اقتدار حماسه مردم دیار آفتاب در یکصد و نود ویکمین شب تجدید عهد با رهبر انقلاب برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی ارومیه
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