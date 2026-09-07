  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۲

وفای به عهد مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب در اجتماع شبانه

وفای به عهد مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب در اجتماع شبانه

ارومیه - در تداوم شب های مقاومت ملی مردم انقلابی ارومیه در حمایت از نیروهای مسلح و انقلاب در خیابان تجمع کردند.

دریافت 16 MB
کد مطلب 6940629

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه